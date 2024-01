WhatsApp continua a lavorare per migliorare l’app nativa per Windows sperimentando nuove funzionalità per fornire agli utenti un maggiore controllo sulla loro esperienza con la piattaforma.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app beta per Windows alcuni utenti stanno ricevendo nuove impostazioni per controllare i loro dispositivi di input e output preferiti.

WhatsApp per Windows sta per ricevere nuove opzioni per i dispositivi di input e output

Nuove impostazioni relative a voce e video offrono ad alcuni beta tester la possibilità di selezionare le configurazioni desiderate per fotocamera, microfono e altoparlanti direttamente all’interno dell’app WhatsApp per Windows.

In questo modo gli utenti possono gestire accuratamente i dispositivi integrati ed esterni senza dover navigare nelle impostazioni di Windows come accade tutt’ora.

Con questa personalizzazione gli utenti possono sempre utilizzare le periferiche che si adattano meglio alle loro preferenze ed esigenze del momento, il che può portare a una migliore qualità audio e video.

La funzionalità che consente di controllare i dispositivi di input e output direttamente da WhatApp al momento è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento dell’app WhatsApp beta per Windows tramite Microsoft Store e verrà distribuita a più utenti nel corso dei prossimi giorni.

Nel frattempo anche WhatsApp Web sta per ottenere un paio di interessanti novità: la possibilità di creare un nome utente e una nuova interfaccia scura.

