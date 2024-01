Microsoft dovrebbe rilasciare nuove build di Windows 11 nel programma Windows Insider già dalla prossima settimana e sembra che tra gli aggiornamenti in programma ci sia anche un pulsante Start rinnovato.

Qualche giorno fa un utente ha fatto una richiesta specifica a Mikhail Parakhin, recentemente nominato leader del team Windows and Web Experiences di Microsoft e che spesso risponde su X.

Il 31 dicembre un utente ha chiesto a Parakhin di modificare il menu Start in modo da poter scorrere tutte le app senza che sia necessario un ulteriore clic su “tutte le app”.

Il manager di Microsoft ha risposto che anche a lui è infastidito da questo, aggiungendo che lui e il team devono “rendere di nuovo eccezionale il menu Start”.

Microsoft potrebbe migliorare il menu Start di Windows 11

Questa risposta da un lato suggerisce prima o poi il clic su “tutte le app” per scorrere tutte le applicazioni nel menu Start dovrebbe essere eliminato e dall’altro sembra indicare che Microsoft intende migliorare l’esperienza complessiva offerta dal menu Start in Windows.

Con l’occasione Parakhin ha lanciato un paio di sondaggi per gli sviluppatori chiedendo loro in quale framework UX in Windows l’azienda dovrebbe investire di più e quale framework multithreading/concurrency stanno utilizzando in ambiente C++.

Secondo alcune indiscrezioni Microsoft dovrebbe rilasciare un piccolo aggiornamento delle funzionalità Moment 5 per Windows 11 all’inizio di quest’anno, prima di un aggiornamento più ampio del sistema operativo che sarebbe previsto più avanti nel 2024.

