Ci avviciniamo a grandi passi al CES 2024 di Las Vegas, per tradizione il primo importante appuntamento dell’anno per il settore della tecnologia e tra i grandi colossi che si preparano ad affrontare la manifestazione troviamo ovviamente anche Samsung.

Il produttore coreano sarà tra i protagonisti dell’evento di Las Vegas e nelle scorse ore ha voluto anticipare alcune delle novità che porterà alla fiera per provare a conquistare gli appassionati di smart home.

Alcune delle novità di Samsung per il CES 2024

Samsung ha reso noto che grande risalto in occasione del CES 2024 sarà dato ad una nuova serie di robot aspirapolvere e lavapavimenti con intelligenza artificiale, chiamata Bespoke Jet Bot Combo.

A caratterizzare questo robot vi sono alcune funzionalità innovative che sfruttano le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per riconoscere meglio gli oggetti e, soprattutto, le macchie (quando ne rileva una, torna alla stazione di pulizia per riscaldare i panni con vapore ad alta temperatura e acqua e quindi ritorna nell’area per rimuoverla), così da garantire un livello più elevato di pulizia.

L’intelligenza artificiale non sarà sfruttata da Samsung soltanto per il suo nuovo robot aspirapolvere ma anche nei prodotti pensati per la cucina, così come il produttore ci ha tenuto a fare presente nelle scorse ore.

E così in occasione del CES 2024 avremo la possibilità di scoprire il frigorifero Bespoke 4-Door Flex 2024 con AI Family Hub+, soluzione studiata per consentire agli utenti di gestire meglio le proprie riserve alimentari e godere di un costante supporto offerto dall’IA per non ritrovarsi senza i prodotti di cui si ha bisogno (ciò attraverso una fotocamera interna intelligente capace di riconoscere gli oggetti inseriti ed estratti dal frigorifero e un’apposita tecnologia in grado di identificare fino a 33 diversi prodotti alimentari freschi).

Novità anche per i piani cottura Anyplace Induction Cooktop, che grazie ad uno schermo LCD integrato da 7 pollici consentiranno agli utenti di visualizzare le ricette selezionate e salvate dal Family Hub+, così da avere una continua assistenza nella preparazione dei pasti.

In sostanza, l’obiettivo di Samsung è garantire agli utenti una cucina sempre più intelligente e con i principali elettrodomestici connessi tra loro.

La prossima settimana ne sapremo di più.