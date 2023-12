Microsoft sta testando nuove funzionalità per il suo browser Edge, tra cui il supporto per AV1 Image File Format (AVIF), la possibilità di salvare fotogrammi dai video alla risoluzione originale e un nuovo modo per aprire rapidamente i collegamenti in una nuova scheda.

Microsoft Edge sta per ottenere il supporto per il formato AVIF e altre novità

È opinione diffusa che il formato AVIF, che Google Chrome supporta dalla versione 85, riduca il consumo complessivo di dati rispetto a JPEG o WebP, quindi Microsoft Edge dovrebbe caricare le pagine che utilizzano AVIF più velocemente.

Il colosso di Redmond sta introducendo il supporto per il formato AVIF nella versione Canary del browser Edge che ora può aprire correttamente le immagini. Ecco un esempio.

Microsoft Edge Canary ora può anche salvare i fotogrammi dei video, cliccando con il pulsante destro del mouse su qualsiasi video in modo da far apparire il menu contestuale che ora include le due nuove opzioni “Salva fotogramma video con nome…” e “Copia fotogramma video”.

La prima opzione consente di salvare il fotogramma video selezionato nel formato e nella posizione preferiti, mentre la seconda copia il fotogramma negli appunti per poterlo incollare direttamente.

Microsoft sta inoltre sperimentando una nuova funzionalità “Super drag and drop” che permette di aprire un collegamento in una nuova scheda trascinandolo di poco a lato, anziché sulla barra delle schede. Ecco la funzionalità in azione.

Questa funzionalità e può essere attivata andando su “edge://flags” dove basterà cercare “Super Drag Drop” e abilitare l’opzione dall’apposito menu a tendina e scegliere se la nuova scheda si dovrà aprire in primo piano o in background.

Queste funzionalità dovrebbero arrivare nel 2024 per migliorare l’esperienza con il browser Microsoft Edge da sempre in competizione con Google Chrome.

Potrebbe interessarti: Migliori notebook Microsoft di Dicembre 2023, ecco i nostri consigli