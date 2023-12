Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e, di tanto in tanto, le novità introdotte per garantire un’esperienza più piacevole riguardano anche il client Web.

E così nelle scorse ore è stata implementata una novità che farà felici gli utenti che usano spesso gli aggiornamenti di stato per comunicare con i loro contatti.

Una comoda novità per il client Web di WhatsApp

Nei giorni scorsi è emerso che gli sviluppatori dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android sono al lavoro per consentire agli utenti di cambiare i loro stati anche dai device companion e con la versione 2.2353.59 beta questa funzionalità viene implementata pure nel client Web.

Così come viene mostrato da questo screenshot, in virtù di tale novità viene aggiunta l’opzione per condividere le foto, i video e il testo e ciò consente agli utenti di pubblicare aggiornamenti direttamente dal client Web, con un notevole miglioramento dell’esperienza offerta nel complesso.

C’è da precisare che anche gli aggiornamenti di stato condivisi da WhatsApp Web beneficiano della crittografia end-to-end e, pertanto, solo i destinatari hanno accesso al contenuto che è stato condiviso.

Al momento tale funzione è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti del canale beta e non vi sono informazioni su quando sarà estesa a tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Ricordiamo che questa non è la sola novità introdotta di recente dal team di sviluppatori di WhatsApp Web, che nei giorni scorsi ha implementato sempre nel canale beta dei nuovi filtri per migliorare la gestione delle conversazioni.

Potete accedere al client Web di WhatsApp seguendo questo link.

Ricordate di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp