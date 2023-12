Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Di tanto in tanto le attenzioni degli sviluppatori vanno oltre le applicazioni mobile e si rivolgono verso il client Web, così com’è avvenuto nelle scorse ore.

WhatsApp Web introduce una funzione in beta

Nei mesi scorsi è emerso che il team di WhatsApp era al lavoro su due nuove funzionalità per il client Web, ossia una barra laterale rinnovata e nuovi filtri per le chat, soluzioni progettate per migliorare l’esperienza complessiva e aiutare gli utenti a gestire facilmente le loro conversazioni.

Se la barra laterale ottimizzata è ancora in fase di sviluppo, il team di WhatsApp sta ora lanciando nuovi filtri chat per alcuni beta tester che utilizzano una versione aggiornata del client Web (la release 2.2353.59 beta).

Così com’è possibile vedere in questo screenshot, una nuova riga è posizionata nella parte superiore della schermata dell’elenco delle conversazioni e include nuovi importanti filtri per consentire agli utenti di classificare le varie chat.

In particolare, i filtri sono “Non letti” (mostra solo le conversazioni che contengono messaggi che non sono stati letti), “Contatti” (mostra solo i messaggi provenienti da mittenti il cui numero è registrato nella propria rubrica) e “Gruppi” (dedicato alle sole conversazioni di gruppo).

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di test con una ristretta cerchia di utenti ma presto dovrebbe essere disponibile per tutti gli altri. Basta avere un po’ di pazienza.

Potete accedere al client Web di WhatsApp seguendo questo link.

