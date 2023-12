Sebbene sia Android il sistema operativo mobile che fa delle possibilità di personalizzazione uno dei suoi principali punti di forza, negli anni anche iOS è migliorato da questo punto di vista, consentendo agli utenti di apportare varie modifiche per rendere l’interfaccia un po’ più adatta alle proprie esigenze.

Tra le possibilità di personalizzazione offerte agli utenti iPhone vi è anche quella relativa al cambio della schermata di blocco e alcuni simpatici sfondi GameBoy potrebbero risultare particolarmente graditi a coloro che hanno trascorso la propria adolescenza con questa popolare console gaming.

Gli sfondi che trasformano un iPhone in un GameBoy

In particolare, il pacchetto di sfondi a cui facciamo riferimento si chiama GameBoy Advance SP – Wallpaper Collection, soluzione che ben si adatta ai moderni iPhone con le varie funzionalità della sua schermata di sblocco (inclusa la Dynamic Island).

Realizzata dal designer Isa Pinheiro, questa raccolta comprende 1o differenti colori (ossia giallo, arancione, rosa, rosso, lime, verde, verde acqua, blu, nero e grigio) e 3 versioni in limited edition dedicate a NES, Famicom e Tribal.

Si tratta di sfondi super realistici, dettagliati e di alta qualità, così come viene confermato dalla seguente immagine:

C’è abbastanza spazio per qualsiasi combinazione di widget piccoli o grandi per la schermata di blocco, anche se quelli più piccoli garantiscono nel complesso un aspetto un po’ più pulito, rispettando meglio il look del GameBoy.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate avere uno o più di questi sfondi, potete ottenere la collezione GameBoy Advance SP – Wallpaper Collection per iPhone su Gumroad gratuitamente oppure con una donazione per supportare il designer Isa Pinheiro.

Chi si accontenta di una semplice versione grigia (ma allo stesso tempo realistica) dello sfondo per GameBoy Advance SP può trovarla gratuitamente su Herowall.

