Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova versione di Xiaomi Smart Door Lock E20: stiamo parlando della versione Cat Eye.

Così come la versione “originale”, anche Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye è una serratura intelligente, disponibile al momento in prenotazione su JD.com e altre piattaforme.

La nuova versione della serratura smart di Xiaomi

Il nuovo dispositivo di Xiaomi può contare sul medesimo design della precedente versione WiFi ed anche la dotazione tecnica di base è la medesima.

A cambiare è la parte fotografica: la nuova versione Cat Eye, infatti, presenta una fotocamera da 2.3 megapixel con un sensore che si caratterizza per un angolo di visione ultra grandangolare da 172°.

Ed ancora, gli utenti potranno anche effettuare chiamate visive con i visitatori fuori dalla porta e persino usare nelle chiamate la funzione cambio di voce, in modo da rendere i bambini più sicuri quando sono a casa.

Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye può anche funzionare come un allarme, in grado di catturare video anomali fuori dalla porta in tempo reale, supportando la visualizzazione remota in tempo reale e l’archiviazione in cloud gratuita per 3 giorni e può contare su un sistema a doppia alimentazione (una batteria da 5.000 mAh e 4 normali batterie sostituibili).

Le altre caratteristiche sono le medesime di quelle della precedente versione, con un design tradizionale a forma di maniglia, la possibilità di usare più metodi di sblocco (come le impronte digitali, la password, l’NFC, il Bluetooth e le chiavi), una tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali 3D con intelligenza artificiale (a dire del produttore ha un tasso di riconoscimento del 99,2% e una velocità di riconoscimento di soli 0,5 secondi), la possibilità di connettersi al gateway MIJIA per l’accoppiamento con altri dispositivi smart home.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Door Lock E20 Cat Eye farà il suo esordio in Cina al prezzo di 1.299 yuan (pari al cambio a circa 165 euro).

Al momento non vi sono informazioni su una sua commercializzazione in Europa.