Natale è ormai alle porte e vi siete appena accorti che vi manca qualche piccolo regalo, magari per un amico “tecnologico”, o per un parente che sta cambiando computer. Godeal24, che ha da poco lanciato la sua campagna di sconti natalizi, vi offre l’opportunità di risparmiare e fare comunque bella figura. Come? Potete ad esempio acquistare una licenza di Microsoft Office 2021 a meno di 25 euro, una licenza di Windows 10 a 8 euro, o una di Windows 11 a 13 euro.

Non stiamo scherzando, si tratta di prezzi reali, scontati oltre il 90% rispetto ai prezzi di listino. Su Godeal24 acquistate solamente la chiave di attivazione, che riceverete via mail insieme a un link per scaricare il relativo software dal sito ufficiale del produttore, così da evitare il rischio di scaricare malware o software non originali che potrebbero compromettere la sicurezza dei vostri dati.

Godeal24 vende esclusivamente software originali, mantenendo prezzi così convenienti perché si tratta di licenze usate dismesse da grandi aziende, e riproposte con sconti strepitosi rispetto ai prezzi di listino. Nella maggior parte dei casi non è necessario inserire alcun codice sconto per ottenere i prezzi indicati, in altri casi invece è possibile ottenere uno sconto maggiore (raggiungendo il prezzo indicato) utilizzando codici sconto aggiuntivi.

Le offerte di Natale di Godeal24

Si parte con offerte strepitose per Microsoft Office, sia in singola licenza sia in pacchetti fino a 5 licenze, ideali quindi se volete ridurre i costi dividendo le spese con amici o familiari. Allo stesso modo trovate ottimi sconti anche per le licenze delle varie versioni di Windows.

Utilizzando il codice SGO62 invece potete ottenere uno sconto del 62% su alcuni bundle che includono sia una chiave per Office che una per Windows, perfetta quindi se avete appena cambiato PC o se dovete aggiornare da software più datati.

Il coupon SGO50 invece sconta del 50% alcune versioni particolari di Office e Windows

Per chi gestisce grandi aziende sono disponibili pacchetti multilicenza, sia per Windows che per Office, così da risparmiare in maniera considerevole in occasione di grandi aggiornamenti:

Chiudiamo infine con alcune utility indispensabili sui nostri computer, con forti sconti rispetto ai prezzi di listino.

Ricordate che su Godeal24 potete pagare con PayPal, che avete un servizio di assistenza 24/7 che risponde via email e che il 98% degli utenti si è espresso in maniera entusiastica su TrustPilot, tutti dettagli che vi consentiranno di acquistare con la massima tranquillità.

Informazione Pubblicitaria