Il CEO di Volkswagen Thomas Schäfer aveva già riconosciuto le critiche dei clienti sull’eccessivo affidamento ai controlli touch nelle nuove auto, in particolare sulla Golf Mk8 e sulla ID.3, una tendenza che tuttavia interessa tutto il settore automobilistico.

Ora la casa automobilistica tedesca ha deciso di ascoltare il feedback dei clienti tornando a un approccio più fisico sul cruscotto dei prossimi modelli.

La concept car elettrica Volkswagen ID. 2all ora presenta interni leggermente “aggiornati”, con il cambiamento più notevole che riguarda il ritorno dei pulsanti fisici in una barra sotto il touchscreen dell’infotainment.

The future of Volkswagen interiors revealed. Here’s the ID.2 – on sale in 2025.

