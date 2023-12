LG presenta in anteprima la nuova linea di soundbar per il 2024 che include i modelli S95TR, SG10TY e S70TY, i quali promettono un’esperienza home elevata grazie alla loro qualità sonora, alle funzionalità e ai design ricercati.

Le nuove soundbar LG si integrano perfettamente con le TV LG conferendo all’esperienza di intrattenimento domestico un maggiore senso di immersione. Le soundbar supportano le tecnologie WOW Orchestra, WOW Interface e WOWCAST che consentono di sfruttare al meglio i canali audio e di gestire facilmente le impostazioni della soundbar.

LG presenta la nuova gamma di soundbar 2024

Il modello S95TR è il più avanzato con una potenza di uscita di 810W e un suono avvolgente difuso da 15 canali. Il prodotto vanta cinque canali up-firing, con quello centrale che crea un’esperienza audio tridimensionale con maggiore chiarezza e ampiezza dello spettro sonoro.

Il modello SG10TY è stato progettato per accompagnare le TV OLED LG, offrendo un’esperienza audio e visiva ottimale. Questo modello supporta anche il Wi-Fi, consentendo di ascoltare la propria musica preferita tramite le piattaforme di streaming.

Il modello S70TY è ideale per le TV QNED LG per via del design sottile. Anche questo modello dispone di un altoparlante centrale up-firing, mentre il design angolato assicura un’armonia audio e visiva in linea con il design della TV.

Le nuove soundbar LG sono dotate di tecnologie audio avanzate come LG Triple Level Spatial Sound, che applica un’analisi dei canali attraverso un motore 3D per creare un suono realistico e coinvolgente, e LG AI Room Calibration che analizza rapidamente l’ambiente di una stanza e regola le impostazioni, migliorando l’audio in base all’acustica della stanza.

Ultimo ma non per questo meno importante, le soundbar offrono la qualità superiore del Dolby Atmos supportato dalla tecnologia DTS:X.

Nel 2024 LG prevede di introdurre nuovi altoparlanti e cuffie sul mercato globale, tra cui lo speaker XO2 che offre audio fedele e omnidirezionale grazie al design cilindrico, e le cuffie T90S che offrono un suono bilanciato, oltre a Dolby Head Tracking e Adaptive ANC migliorati.

Le ultime innovazioni e tecnologie di LG per l’intrattenimento domestico saranno esposte durante il CES 2024 dal 9 al 12 gennaio.

