Grandi notizie per i fan di Warhammer 40.000, il franchise di Games Workshop nato più di 35 anni fa e finora poco apprezzato dai produttori di Hollywood. A distanza di un anno dall’accordo di massima, Amazon e Games Workshop hanno siglato un accordo definitivo che porterà l’universo fantascientifico sugli schermi di tutto il mondo, grandi e piccoli.

Warhammer 40k al cinema e in TV

Le due compagnie hanno dunque annunciato l’intenzione di portare al cinema, con una serie di film, e in televisione, con alcune serie, il cupo universo di Warhammer 40.000 (o Warhammer 40k). Il primo passo è la creazione di un gruppo di sceneggiatori di élite, che saranno guidati da Henry Cavill, noto ai più per aver interpretato Superman nel DCExtended Universe e per il ruolo di Geralt di Rivia nella saga di The Witcher.

L’attore britannico sarà anche il produttore esecutivo, portando la sua passione e la sua competenza all’interno di un progetto decisamente ambizioso. Mettetevi comunque comodi, visto che è la stessa Games Workshop a placare gli animi dei fan più sfegatati, che vorrebbero avere già qualche succosa anticipazione.

Ci vorranno almeno un paio d’anni prima che il progetto passi dalla fase attuale a quella in ci saranno dei contenuti da visionare, ma il dado è ormai tratto e si tratta solo di avere pazienza. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, nel frattempo se volete sapere di più sull’universo di Warhammer, potete iniziare con alcuni prodotti disponibili su Amazon, ottimi anche come idee regalo per Natale.