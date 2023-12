Con gli ultimi aggiornamenti dell’app, il team di WhatsApp ha introdotto una funzionalità che sostituisce automaticamente il testo con un’emoji in tempo reale durante la digitazione, evitando agli utenti di dover aprire ogni volta il pannello delle emoji.

Ora sembra che la piattaforma stia pensando di rendere questa funzionalità meno vincolante, offrendo una nuova opzione per poterla gestire in maniera più personale.

WhatsApp per Windows testa un’opzione per disattivare la sostituzione del testo con emoji

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows introduce la possibilità di disabilitare la funzionalità che rimpiazza automaticamente il testo con un’emoji.

Come si vede nello screenshot alcuni beta tester ora dispongono di un interruttore per attivare o meno la funzionalità nelle impostazioni generali di WhatsApp.

Sembra che il team di WhatsApp stia ascoltando il feedback degli utenti secondo cui le sostituzioni automatizzate del testo con delle emoji non sono sempre gradite.

Offrendo agli utenti la possibilità di disattivare questa funzionalità che è attiva per opzione predefinita, WhatsApp rispetta le preferenze e lo stile di comunicazione degli utenti, consentendo un’esperienza di messaggistica più personalizzata.

L’opzione per disattivare la sostituzione automatizzata del testo con delle emoji è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento 2.2350.3.0 di WhatsApp beta per Windows attraverso Microsoft Store e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti: WhatsApp per iPhone si aggiorna con tre novità