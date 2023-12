Alcune novità che erano state introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS ora sono in rilascio per tutti gli utenti iPhone. Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato su App Store l’aggiornamento 23.25.79 di WhatsApp per iOS. Ecco cosa riporta il changelog ufficiale.

Il registro delle modifiche menziona che WhatsApp sta rilasciando la funzionalità per appuntare i messaggi nelle chat di gruppo per tutti i membri attuali.

In questo modo gli utenti possono decidere per quanto tempo un messaggio rimane ben visibile nelle loro chat, poiché possono scegliere tra 24 ore, 7 giorni e 30 giorni, con la facoltà di eliminare un messaggio appuntato in qualsiasi momento, anche prima che scada la durata prescelta.

Con questo aggiornamento WhatsApp lancia anche una funzionalità per verificare in tempo reale la qualità della connessione durante una videochiamata tramite una pressione prolungata sul riquadro.

Un’altra importante aggiunta riguarda la possibilità di inviare messaggi vocali con l’opzione “visualizza una volta” abilitata, in modo che il destinatario non possa condividerli, inoltrarli, copiarli, salvarli o registrarli.

Questo miglioramento aggiunge un ulteriore livello di privacy e sicurezza ai messaggi vocali, garantendo che il contenuto condiviso rimanga esclusivo per il destinatario per una singola apertura.

Queste novità sono in rilascio per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp dall’App Store, tuttavia possono essere necessarie alcune settimane prima che tutti gli utenti le ricevano.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

