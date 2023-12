Abbiamo tutti ben presente come la fruizione di qualsiasi tipologia di contenuto multimediale sia ad oggi pervasa da annunci pubblicitari, YouTube non fa certo eccezione, la nota piattaforma di proprietà di Google sottopone infatti agli utenti una serie di interruzioni pubblicitarie durante la visione dei contenuti scelti; tutto ciò potrebbe presto cambiare almeno per quanto riguarda la visualizzazione della piattaforma in questione sulle smart TV, non tanto nel contenuto quanto più nella forma, vediamo insieme perché.

Secondo YouTube gli utenti preferiscono meno pubblicità ma più lunghe

La piattaforma di video in streaming YouTube ha effettuato un’indagine tra i propri utenti nell’agosto 2022, dalle ricerche effettuate è emerso come sugli schermi di grandi dimensioni gli utenti preferiscano avere meno interruzioni pubblicitarie durante la fruizione dei propri contenuti, ma di durata maggiore, esattamente come accade con i classici programmi televisivi.

Tra coloro che visualizzano i contenuti proposti dalla piattaforma di Big G sul grande schermo, ben il 79% preferisce che le pubblicità siano raggruppate insieme anziché distribuite durante la durata del contenuto. Romana Pawar, direttrice della gestione del prodotto di YouTube Ads, ha annunciato il futuro cambiamento, asserendo al contempo che stando ai test effettuati, grazie alla nuova tipologia gli utenti hanno potuto vedere il 29% in più del contenuto prima della pausa pubblicitaria successiva:

Sulla base di questa preferenza, abbiamo valutato meno interruzioni pubblicitarie e più lunghe per creare una fruizione più fluida sul grande schermo.

Sempre restando in ambito pubblicità, YouTube ha recentemente introdotto un’altra piccola modifica alla modalità di visualizzazione del tempo necessario alla conclusione dell’annuncio pubblicitario in riproduzione: in basso a destra si visualizzava finora un conto alla rovescia per ciascuna pubblicità, mentre da qualche giorno viene mostrato il tempo rimasto per l’intera pausa, anche se l’interruzione è composta da più di un’inserzione.

Anche in questo caso l’azienda ha preso la decisione di apportare queste modifiche in base alle preferenze degli utenti:

La nostra ricerca mostra anche che la maggior parte degli spettatori preferisce conoscere il tempo totale rimasto dell’interruzione pubblicitaria anziché il numero di pubblicità che vengono mostrate. Con questo lancio, gli spettatori potranno vedere il tempo rimasto finché non finisce la pausa o possono tornare al contenuto.

In ultimo, gli annunci pubblicitari arriveranno presto anche negli Shorts, introdotti dall’azienda sulla versione YouTube dedicata alle TV lo scorso anno.

