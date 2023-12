Keychron, uno dei brand emergenti nel mercato delle tastiere meccaniche (qui trovate la nostra recensione della bellissima Keychron V8), ha da poco lanciato un nuovo progetto su Kickstarter, la nota piattaforma di crowdfunding.

Si chiama Keychron Q1 HE ed è la prima del brand a utilizzare, per gli switch, dei sensori a effetto Hall. A differenza dei tradizionali interruttori utilizzati nelle tastiere meccaniche, gli switch con sensore a effetto Hall offrono alcuni vantaggi non trascurabili, in particolare dagli appassionati di gaming.

Gli switch di Keychron Q1 HE

I sensori presenti negli interruttori posti sotto a ogni tasto, hanno il vantaggio di offrire una risposta dinamica molto rapida, con il punto di attuazione che può essere regolato dall’utente per ottenere un feedback rapidissimo. Gli appassionati di gaming conoscono questa tecnologia che permette, ad esempio, di rilevare la pressione del tasto senza doverlo rilasciare completamente prima di una nuova pressione. Basta infatti rilasciare leggermente il tasto per portarlo al di sopra del punto di rilevamento e quindi premerlo nuovamente per riattivarlo. Questo, soprattutto nel gaming, si traduce in una maggiore efficienza, mentre per chi scrive significa una velocità decisamente superiore.

La tastiera offre una connessione a 2,4 GHz con il computer e una frequenza di polling di 1.000 Hz, così da offrire una risposta pressoché istantanea alla pressione di ogni singolo tasto. Non manca la connettività Bluetooth, così da evitare l’utilizzo di adattatori per la connessione wireless, l’utilizzo di un doppio gasket per una migliore ammortizzazione, uno chassis interamente metallico e keycaps in PBT per la massima durabilità.

Veniamo però ai protagonisti di questa Keychron Q1 HE, gli switch magnetici Gateron 2.0 a effetto Hall. La struttura a doppio binario assicura una stabilità senza precedenti e la pre-lubrificazione di fabbrica assicura una scorrevolezza elevata, per una esperienza d’uso difficile da replicare.

Il sensore magnetico utilizzato ha una sensibilità di 0,1 millimetri (un decimo di millimetro!) e consente di personalizzare i vari punti di attuazione, così da assegnare diverse funzioni a ogni singolo tasto a seconda della corsa. Il punto di attuazione, ad esempio, può essere regolato tra 0,1 e 4 millimetri, così da garantire una risposta fulminea alla minima pressione o, al contrario, richiedere una pressione più decisa per essere attivato.

Per i gamer, ad esempio, può essere utile impostare il punto di attuazione tra 0,8 e 1 millimetro, così da consentire la ripetizione della pressione a un ritmo elevato, ideale per quei gli sparatutto in prima persona.

È possibile anche assegnare diverse funzioni in base alla pressione, ad esempio la camminata in un gioco premendo leggermente, la corsa con una pressione a fondo. Allo stesso modo è possibile assegnare due funzioni anche alla fase di rilascio del tasto, così da creare delle combo efficaci e garantirsi una competitività al top.

La configurazione di ogni aspetto della tastiera avviene tramite una comoda interfaccia web, che consente di rimappare ogni tasto, impostare i punti di attuazione degli switch e creare scorciatoie e combinazioni di tasti. Non solo il funzionamento della tastiera può essere personalizzato, ma anche ogni componente fisico. È infatti possibile smontare ogni singolo componente, inclusi gli switch (di tipo hot-swap) e sostituirlo per aumentare la silenziosità o la risposta dei tasti, a seconda dei propri gusti.

Non manca ovviamente la retroilluminazione di tipo south-facing, con la luce che non attraversa i tasti ma li illumina dalla parte inferiore, soluzione che crea meno fastidio di giorno ma che potrebbe risultare leggermente più scomoda al buio. La batteria ha una capacità di 4.00 mAh e si ricarica in circa 5 ore.

Prezzo e disponibilità

Al momento Keychron Q1 HE è disponibile su Kickstarter, dove ha già abbondantemente superato l’obiettivo per la sua realizzazione. Il prezzo parte da 194 dollari per la versione barebone ma già la versione fully assembled è in vendita a 214 dollari, poco meno di 200 euro, con le spedizioni che inizieranno a marzo 2024.