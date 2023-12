Google ha annunciato che sta testando una nuova funzionalità che ha lo scopo di proteggere gli utenti dal monitoraggio online limitando i cookie di terze parti nel browser Chrome.

L’azienda spiega che i cookie di terze parti sono una parte fondamentale del Web da quasi tre decenni e i siti li hanno utilizzati anche per supportare una serie di esperienze online, come ad esempio mostrare annunci pertinenti.

Con l’obbiettivo di migliorare la privacy sul Web, la società annunciato tramite il suo blog che il 4 gennaio inizierà a testare la Protezione dal tracciamento, una nuova funzionalità che limita il tracciamento tra siti limitando l’accesso al sito web ai cookie di terze parti per impostazione predefinita.

Google Chrome punta a eliminare i cookie di terze parti nel 2024

Google fa sapere che distribuirà questa funzionalità all’1% degli utenti Google Chrome a livello globale, con l’obiettivo di eliminare gradualmente i cookie di terze parti per tutti nella seconda metà del 2024, a condizione che vengano risolte le restanti preoccupazioni in materia di concorrenza da parte dell’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati.

I partecipanti alla protezione da tracciamento verranno selezionati in modo casuale e chi verrà scelto riceverà una notifica all’apertura di Google Chrome su desktop o su Android, come mostrato a seguire.

Accettando l’invito i cookie di terze parti verranno limitati per impostazione predefinita, limitando la capacità di essere tracciati su diversi siti Web durante la navigazione.

Google avvisa che nel caso dovessero insorgere dei problemi Chrome offrirà un’opzione per riattivare temporaneamente i cookie di terze parti per quel determinato sito Web tramite l’icona a forma di occhio sul lato destro della barra degli indirizzi.

La società ribadisce il suo impegno per rendere il Web più privato possibile e universalmente accessibile a tutti e aggiunge che a tal proposito fornirà alle aziende strumenti per avere successo online in modo che i contenuti di alta qualità rimangano liberamente accessibili, siano essi articoli di notizie, video, informazioni educative, siti di community o altre forme di contenuti Web.

