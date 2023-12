Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di Instagram è impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo social network. Tra le tante funzionalità in fase di test ne troviamo anche una che potrebbe fare felici molti utenti: ci riferiamo alla possibilità di stabilire chi può vedere ciò che ci è piaciuto su Instagram.

In sostanza, in virtù di tale nuova funzionalità, gli utenti avranno la possibilità di scegliere di nascondere completamente tutti i post e i reel che gli sono piaciuti o scegliere di renderli disponibili per un determinato pubblico.

Una nuova funzione in test su Instagram

Stando a quanto è stato rivelato da Hammod Oh su X, questa funzione sebbene sia ancora in fase di test è già disponibile per alcuni utenti. Tale novità si trova nel menu delle impostazioni del proprio profilo ed è disponibile nella sezione Impostazioni e Privacy, all’interno della scheda dedicata ai Mi piace.

Qui gli utenti avranno la possibilità di selezionare chi può o non può vedere i post e i reel che gli sono piaciuti (le opzioni includono quella predefinita in cui tutti possono vedere i Mi piace, solo le persone che si seguono, gli amici più stretti o nessuno).

Quindi sarà possibile scegliere dall’elenco delle opzioni e di conseguenza i Mi piace saranno visibili su Instagram a seconda dell’opzione selezionata. Resta da capire come tale funzionalità andrà a influire sul conteggio dei Mi piace per gli account di cui sono piaciuti i post e i reel. Al momento questa novità è ancora in fase di test e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Instagram per Android dal Google Play Store seguendo questo link e quelle per iOS dall’App Store seguendo questo link.