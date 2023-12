DAZN annuncia l’arrivo in Italia del suo e-commerce dedicato al merchandise ufficiale sportivo: si chiama DAZN Shop e debutta nel nostro Paese dopo aver fatto capolino in Spagna e Germania, in partnership con Fanatics. Per festeggiare l’evento, viene proposto uno sconto del 20% riservati agli abbonati DAZN, valido per un periodo di tempo limitato.

DAZN Shop disponibile in Italia con sconto del 20% per gli abbonati

DAZN Shop è sviluppato per offrire un’esperienza di e-commerce in-app e offre ai tifosi l’accesso a un ampio assortimento di merchandise sportivo con licenza ufficiale di Fanatics: possiamo trovare prodotti di oltre 900 squadre, campionati, leghe e organizzazioni sportive tra le più importanti. Sono incluse ovviamente squadre di calcio italiano e internazionale, squadre della NFL, squadre di basket, ma anche team del motorsport (Formula 1 e MotoGP), squadre di baseball MLB e di hockey su ghiaccio (NHL). Vengono proposti capi di abbigliamenti vari (maglie da gara, magliette, felpe, maglioni, pantaloncini, cappellini e così via, sia da adulto che da bambino), ma anche modellini e altre tipologie di prodotti.

“Il lancio di DAZN Shop in Italia rappresenta un passo fondamentale nel diventare la piattaforma di riferimento degli appassionati di sport, offrendo tutto ciò che un fan desidera in un unico posto e con un unico account“, si legge nel comunicato ufficiale. “Un’esperienza completa, che include il live streaming sportivo, le notizie, le analisi, gli highlights, i biglietti per gli eventi live, le scommesse e l’e-commerce di prodotti sportivi“.

Dopo una prima fase di lancio, l’e-commerce verrà integrato completamente nell’app DAZN, con l’intento di offrire un’esperienza su misura per ciascun utente grazie a una proposta personalizzata basata sul profilo. Per festeggiare il lancio, DAZN Shop offre agli abbonati DAZN uno sconto del 20% su una vasta selezione di prodotti, valido solo fino al 20 dicembre 2023. Per sfruttarlo è necessario applicare il coupon DAZN20 prima di procedere al completamento dell’acquisto (basta selezionare la spunta suggerita nelle varie pagine). Se non siete abbonati, potete rimediare seguendo il link corrispondente qui in basso e scegliendo il piano che fa per voi, a partire da 9,99 euro al mese.

Abbonati a DAZN

Visita DAZN Shop

Leggi anche: Cosa guardare su Netflix a dicembre? Tutte le novità tra film, serie TV e originals