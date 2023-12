Nei giorni scorsi gli sviluppatori di Beeper hanno lanciato Beeper Mini, un’app di chat completa progettata per consentire agli utenti Android di chattare con gli amici che hanno l’iPhone, con tanto di “bolle blu”.

L’app sembrava funzionare bene portando l’esperienza di iMessage su Android, ma ora sembra che Apple abbia messo i bastoni tra le ruote.

Apple sembra contraria a Beeper Mini

Le prime segnalazioni che Beeper Mini stava affrontando seri problemi nell’invio e nella ricezione di messaggi a bolle blu hanno iniziato ad apparire recentemente su Reddit e altri social.

Nella giornata di ieri Beeper ha affermato tramite X di aver riconosciuto il problema e che stava indagando sulle possibili cause.

Successivamente Eric Migicovsky, co-fondatore e CEO di Beeper, ha confermato che Apple avrebbe potuto benissimo staccare la spina all’accesso di Beeper Mini ai suoi server, poiché tutti i dati lo indicano.

Beeper Mini era così facile e comodo da usare che non era necessario nemmeno un ID Apple per funzionare e sembrava la soluzione definitiva per gli utenti Android che desideravano aggirare la bolla verde di Apple.

https://youtu.be/UMkrII9RTQ0

“Sarei molto interessato a sapere perché pensano che abbia senso peggiorare la sicurezza per gli utenti iPhone”, afferma Migicovsky, ma la risposta di Apple probabilmente sarebbe del tipo “Vuoi iMessage? compra un iPhone!”.

Quello di Apple è sempre stato un ecosistema chiuso e questa mossa non sorprende, se non per il fatto di quanto sia stata tempestiva.

Se non altro il colosso di Cupertino ha fatto un passo avanti nella sicurezza della messaggistica abbracciando, seppur a denti stretti, lo standard RCS.

