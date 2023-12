Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore sono state rilasciate due versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta delle versioni 23.25.10.71 e 23.25.10.72.

Due aggiornamenti per WhatsApp Beta per iOS

Iniziando dalla versione 23.25.10.71 beta, con tale release viene messa a disposizione di alcuni utenti una nuova sezione dedicata agli aggiornamenti di stato nella quale gli aggiornamenti sono mostrati in un elenco verticale.

Per accedere a tale sezione basta toccare l’icona a tre punti situata nell’angolo in alto a sinistra della scheda Aggiornamenti e scegliere l’opzione “Visualizza tutti gli stati”. Questa sezione include anche quattro filtri, studiati per consentire agli utenti di affinare la categorizzazione degli aggiornamenti di stato (ossia Tutto, Recenti, Visualizzati e Silenziati).

Passando alla versione 23.25.10.72 beta, grazie a tale release scopriamo che il team di sviluppatori sta lavorando a una funzionalità per consentire a tutti i partecipanti ad una chiamata di ascoltare insieme video e audio musicale quando qualcuno condivide il proprio schermo.

Con questa funzionalità abilitata, l’audio riprodotto su un dispositivo verrà condiviso anche con altre persone coinvolte nella chiamata, creando un’esperienza audiovisiva più coinvolgente. C’è da precisare che questa feature non è compatibile con le chiamate vocali o durante le videochiamate con video disabilitato.

Queste novità sono ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app all’ultima versione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), il quale purtroppo è ormai al completo da tempo.

Qualora voleste invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, potrete farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

Seguite i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech

