Sky torna a stimolare i suoi già clienti Sky TV offrendo loro un buono Amazon in omaggio se sottoscrivono un’offerta di rete fissa Sky Wifi.

Per usufruire di questa nuova promozione disponibile esclusivamente online è necessario attivare una qualsiasi delle offerte Sky Wifi dedicate ai già clienti Sky TV, incluse quelle con le opzioni Voce Unlimited, Ultra Wifi e Voce Estero.

Come ottenere da Sky il buono Amazon da 75 euro

Per approfittare di questa promozione valida dal 4 al 24 Dicembre 2023, i già clienti Sky TV devono attivare un’offerta Sky Wifi direttamente online, ovvero tramite l’area “Fai da te” o tramite supporto di un operatore telefonico richiesto online o da app MySky.

Dopo aver attivato l’offerta, entro 60 giorni successivi al termine utile per esercitare il diritto di recesso il cliente riceverà un’apposita email contenente le istruzioni per richiedere il buono Amazon, accompagnata da un indirizzo email per richiedere assistenza e da un SMS che informerà il cliente in merito all’avvenuto invio della comunicazione stessa.

Per ottenere il buono regalo è necessario aprire l’apposito link presente nell’email entro massimo 7 giorni, inserendo il proprio codice fiscale e il codice cliente indicato sul relativo contratto.

Se i dati sono corretti, al cliente verrà confermato l’effettivo diritto al premio che gli verrà inviato entro i 30 giorni successivi.

In ogni caso non bisogna né esercitare il diritto di ripensamento né annullare o cessare il contratto di abbonamento Sky Wifi e nemmeno migrare verso altro operatore entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Le offerte Sky Wifi che permettono ai già clienti Sky TV di ottenere il buono Amazon da 75 euro in omaggio sono le seguenti:

Sky Wifi al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 29,90 euro al mese ;

al prezzo scontato di ; Sky Wifi Plus al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 34,90 euro al mese ;

al prezzo scontato di ; Sky Wifi Ultra al prezzo scontato di 27,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 32,90 euro al mese ;

al prezzo scontato di ; Sky Wifi Ultra Plus al prezzo scontato di 27,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi a 37,90 euro al mese.

Per tutte e quattro le offerte sopracitate il costo di attivazione risulta gratuito anziché a 49 euro, mentre per quanto riguarda il recesso dall’offerta, il costo di dismissione della linea è pari a 29,90 euro per Fibra FTTH o 23,31 euro per FTTC, mentre il costo di migrazione è sempre di 11,09 euro.

Per i già clienti Sky TV queste stesse offerte a 24,90 euro al mese per 12 mesi sono disponibili anche nei negozi, ma senza buono in omaggio.

