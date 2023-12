La funzionalità “Aiutami a scrivere” è stata una delle aggiunte basate sull’intelligenza artificiale più utilizzate da Google, con alcune varianti apparse in Google Messaggi, Gmail, Documenti, Keep e altri servizi dell’azienda.

Con un semplice messaggio la funzionalità redige il testo appropriato, risparmiando all’umano lo sforzo di crearlo e scriverlo. Ora questa possibilità sembra essere in arrivo anche su Google Chrome desktop, poiché sono stati individuati degli indizi in Chromium.

Da quello che sembra, un’opzione “Aiutami a scrivere” apparirà nel popup di compilazione automatica di Chrome quando si digita testo online e sarà possibile accedervi anche dal menu di scelta rapida.

È interessante notare che l’IA non farà affidamento esclusivamente sul suggerimento fornito dall’utente, ma controllerà i contenuti della pagina per ottenere più contesto su cosa scrivere.

Sembra inoltre che Google Chrome desktop offrirà anche alcuni modi per regolare lo stile di scrittura dell’IA, ad esempio chiedendo all’IA di accorciare o elaborare il testo generato, oppure di introdurre qualcosa di più casual o formale.

Per ora la versione per Chrome desktop di “Aiutami a scrivere” rimarrà nascosta dietro due flag in chrome://flags e poiché è richiesto anche un “flag di build” separato, non è chiaro quando sarà possibile provare questa funzionalità.

Dal momento che il lavoro è ancora in corso, difficilmente questa novità sarà implementata prima di Chrome 122, il cui rilascio è previsto per febbraio 2024, ma sembra che questa versione basata su browser di “Aiutami a scrivere” non sarà inizialmente disponibile per i Chromebook.

