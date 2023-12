Dopo i video, arrivano anche i messaggi privati istantanei su Strava, social network sempre più completo e versatile. La società madre del noto servizio nato per condividere le attività sportive ha annunciato oggi, 4 dicembre 2023, la disponibilità di questa nuova funzione che potrebbe dare ulteriore slancio a Strava: i messaggi privati, per comunicare con amici e atleti direttamente dall’app.

Si tratta di una novità già disponibile anche in Italia, utile ad esempio per condividere percorsi e allenamenti, per coordinare attività di gruppo o, più semplicemente, per comunicare con i propri follower di cui non si conoscono le informazioni di contatto.

I messaggi privati su Strava: a che servono e come si usano

È disponibile su Strava da oggi la messaggistica istantanea privata, una nuova funzione del social network per sportivi che permette di chattare direttamente dall’app. Non è riservata agli utenti abbonati al servizio, ma aperta a tutti gli utenti che desiderano messaggiare attivando la funzione relativa dalle impostazioni dell’app.

La prima cosa da fare è infatti recarsi nelle impostazioni e scegliere se limitare i messaggi del tutto, se consentire le conversazioni solo ai follower reciproci o alle persone che l’utente segue. Fatto questo, basta toccare l’icona a forma di nuvoletta, visibile nella sezione superiore delle pagine Home e Gruppi, per entrare nell’area riservata ai messaggi contenente l’elenco delle chat aperte e un paio di icone in alto: quella per iniziare una nuova conversazione e l’icona a ingranaggio per gestire le impostazioni.

Alla stregua di WhatsApp e simili, dalle conversazioni di Strava è possibile visualizzare l’ultimo accesso, silenziare la chat, segnalare un messaggio, rispondere con le reazioni (cuore, pollice in su, faccia triste o sorridente, fuoco e corona di alloro), o ancora, creare delle conversioni di gruppo con più partecipanti per organizzare allenamenti di gruppo scegliendo un nome e dando la possibilità agli invitati di aggiungere altri utenti o di gestire il gruppo stesso. Dall’elenco delle proprie attività registrate su Strava si possono anche condividere le attività proprie e dei follower tramite messaggi privati in-app, ma solo impostando la privacy delle stesse su “Tutti” o “Follower”.

Per accedere alla funzione di messaggistica di Strava è necessario aver inserito la propria data di nascita nelle impostazioni accedendo alla propria pagina “Profilo”; altrimenti, se non notate ancora nulla, è probabile che sarà disponibile nel giro di qualche ora.

Per ora, da una prova di alcuni minuti, sembra funzionare bene; ma in caso di problemi o dubbi, qui trovate la sezione dedicata alla messaggistica istantanea del centro assistenza di Strava.

