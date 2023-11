I ricercatori del Threat Analysis Group di Google hanno scoperto una vulnerabilità zero-day in Google Chrome per desktop il 24 novembre. Secondo il National Vulnerability Database si tratta di una criticità di sicurezza di livello “alto”.

I problemi derivanti da questa falla di sicurezza possono causare l’arresto anomalo dell’app, ma soprattutto l’esecuzione di codice arbitrario, minacciando la sicurezza informatica. Si tratta della sesta vulnerabilità zero-day per il browser Chrome quest’anno.

Oggi Google ha rilasciato un aggiornamento delle versioni stabili per Mac, Linux e Windows del browser Google Chrome per correggere la vulnerabilità della sicurezza.

Nelle note di rilascio della patch Google ha affermato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’exploit e del fatto che la vulnerabilità è stata sfruttata attivamente.

Google non rilascerà ulteriori informazioni sulla falla di sicurezza finché non verrà corretta dalla maggior parte degli utenti di Chrome, poiché una spiegazione dettagliata del difetto potrebbe rendere più semplice per i malintenzionati attaccare gli utenti che non hanno ancora effettuato l’aggiornamento, pertanto si consiglia di aggiornare Google Chrome il prima possibile.

Come aggiornare il browser Google Chrome

Se sono abilitati gli aggiornamenti automatici l’utente non deve intraprendere alcuna azione, tuttavia è possibile verificare se è necessario applicare manualmente l’aggiornamento aprendo le impostazioni di Google Chrome, cliccando sulla scheda “Informazioni su Chrome” e quindi sul pulsante “Aggiorna Google Chrome”. Se non è visibile quest’ultimo pulsante significa che si sta utilizzando la versione più recente del browser.

