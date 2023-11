Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo robot per la pulizia dei pavimenti: stiamo parlando di Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro.

Si tratta dell’ennesimo modello lanciato da questo produttore, sempre più interessato al settore smart home e capace di proporre agli utenti un portafoglio variegato che spazia tra tante categorie.

Xiaomi lancia un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro rappresenta una soluzione dedicata a coloro che sono alla ricerca di un robot che non si limiti ad aspirare la polvere ma che pulisca a fondo i pavimenti, lavandoli dopo aver rimosso la sporcizia.

Il robot di Xiaomi può contare su una base con un particolare design e uno speciale sistema di autopulitura, vantando inoltre una tecnologia avanzata per migliorare le sue prestazioni, inclusi il riconoscimento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale (a dire del produttore, è in grado di identificare 55 tipi di oggetti) e la capacità di identificare in tempo reale i vari tipi di sporco (ciò grazie ad un apposito algoritmo).

Ed ancora, tra le principali caratteristiche di Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro troviamo un sistema di visione notturna a LED per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione, la navigazione laser LDS per la scansione e la mappatura a 360°, una potente ventola da 7.000 Pa, il riconoscimento intelligente dei tappeti e il sollevamento automatico del panno (in modo da poter garantire una pulizia efficace senza danneggiare i tappeti), la capacità di riscaldare l’acqua fino a 60°C per un lavaggio efficace (sciogliendo le macchie ostinate come il sugo), un sistema di asciugatura ad aria calda, un serbatoio per l’acqua pulita da 4 litri, un serbatoio per l’acqua sporca (il robot dovrebbe essere in grado di pulire aree fino a 240 m² in una sola sessione) e una batteria da 4.800 mAh.

Il robot di Xiaomi è disponibile in Cina al prezzo di 4.699 yuan (pari al cambio a circa 600 euro).