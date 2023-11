Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.24.10.72.

In arrivo una novità per i canali di WhatsApp

Nelle scorse settimane ad alcuni utenti beta su Android è stata offerta la possibilità di condividere gli adesivi nei canali e con la versione 23.24.10.72 beta la medesima funzionalità arriva anche su iOS.

La possibilità di condividere adesivi viene confermata dalla presenza del relativo pulsante nella barra della chat e rappresenta un passo ulteriore verso l’obiettivo di rendere coerenti le funzionalità sulle varie piattaforme, migliorando l’esperienza complessiva per i proprietari di canali che usano sia Android che iOS.

Ricordiamo che l’invio di adesivi animati è supportato anche dall’ultima versione dell’applicazione e apporta un nuovo livello di coinvolgimento dinamico ai canali.

Non c’è da stupirsi se gli sviluppatori stiano lavorando per consentire agli utenti di condividere gli sticker sui canali, in quanto tali contenuti sono visivamente accattivanti e sono in grado di trasmettere emozioni, espressioni o messaggi in modo più divertente e creativo rispetto ai semplici aggiornamenti di testo.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione iOS di WhatsApp è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tempo al completo.

Nel caso in cui voleste invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, potrete farlo tramite l’App Store seguendo questo link.

