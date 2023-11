VALLHORN, PARASOLL e BADRING sono i nuovi dispositivi per la smart home che IKEA ha annunciato oggi, 28 novembre, tre sensori piccoli ed economici con cui rilevare movimenti e perdite di liquidi. Fanno parte di una nuova categoria di prodotti con cui l’azienda finlandese intende offrire servizi di monitoraggio e di gestione della casa. Non sono ancora disponibili in Italia né altrove, ma dovrebbero arrivare nei negozi nei prossimi mesi.

I nuovi sensori di IKEA per la smart home

Sono tutti e tre gestibili sia con l’hub DIRIGERA che tramite l’app IKEA Home smart, funzionano da soli o insieme ad altri prodotti smart home dell’azienda, che non fa purtroppo cenno a Matter, lo standard per la casa domotica che, secondo quanto ha detto il responsabile dell’area prodotti digitali di IKEA a The Verge, è stato rimandato perché reputato poco urgente, sopratutto perché sembra bastare l’integrazione con le attuali piattaforme.

VALLHORN è un sensore di movimento che può essere utilizzato sia all’interno che in ambienti esterni per accendere le luci (fino a 10 lampadine smart di IKEA) o attivare altre automazioni legate al rilevamento dei movimenti. È certificato IP44 (protezione da schizzi d’acqua e umidità), è alimentato da tre batterie AAA e costa 7,99 euro.

Rileva i movimenti anche PARASOLL, ma quelli di porte e finestre, utile per attivare delle automazioni (o per ricevere delle notifiche di allarme) quando queste ultime vengono aperte o chiuse. Può essere abbinato a una lampadina IKEA senza l’aiuto di dispositivi terzi e, in Europa, costa 9,99 euro.

C’è infine il sensore dell’acqua, BADRING, un dispositivo che integra una sirena (60 dBA a 1 metro) e serve per avvisare l’utente in caso di perdite di liquidi. Oltre ai suoni può inviare delle notifiche di segnalazione tramite l’app IKEA Home smart o direttamente via DIRIGERA (l’hub citato sopra). Il prezzo? 9,99 euro.

Come anticipato, questi nuovi sensori di IKEA per la smart home non sono ancora disponibili sul mercato. L’azienda ha confermato che i primi due (VALLHORN e PARASOLL) saranno in vendita a partire dal prossimo mese di gennaio, mentre BADRING lo sarà da aprile. Sia la disponibilità che i prezzi (europei, non specifici dei singoli paesi), potrebbero cambiare a seconda dei diversi mercati.

Leggi anche: IKEA lancia una striscia LED dal prezzo interessante, ma per ora non da noi e i migliori robot lavapavimenti di questo mese: ecco i nostri consigli