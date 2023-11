Se avete deciso di stipulare un abbonamento a DAZN e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: la popolare piattaforma di streaming ha lanciato una nuova promozione.

L’obiettivo è provare a conquistare chi non ha ancora provato il servizio o chi ha preferito rinunciare ad esso a causa dei recenti incrementi del listino ufficiale.

DAZN lancia una nuova promozione

Ebbene, con l’occasione di festeggiare la recente conclusione dell’accordo con la Lega Serie A, in virtù del quale sarà proprio DAZN a trasmettere il massimo campionato di calcio italiano in streaming fino al 2029 (con tutte le partite, delle quali sette per ogni turno in esclusiva), la piattaforma ha in programma 5 settimane di offerte, che si concluderanno a Natale.

E così coloro che entro il 10 dicembre 2023 attiveranno il piano STANDARD potranno pagare per i primi due mesi 19,99 euro al mese, per passare poi a 40,99 euro (senza vincoli temporali), con un risparmio di 42 euro.

Gli utenti, pertanto, avranno la possibilità di scegliere tra i tre seguenti piani:

START – costo a partire da 9,99 euro al mese con inclusi il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il calcio femminile e una selezione di partite di NFL

STANDARD – costo a partire da 19,99 euro al mese con inclusi tutti gli sport disponibili, la possibilità di registrare 6 dispositivi e di guardare su massimo 2 device in contemporanea sulla stessa rete

PLUS – costo a partire da 45,99 euro al mese con inclusi tutti gli sport disponibili, la possibilità di registrare 7 dispositivi e di guardare su massimo 2 device in contemporanea su reti diverse

Se desiderate approfittare di questa promozione, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata:

