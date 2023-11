Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

Ebbene, tra le novità più recenti ne troviamo una che riguarda le applicazioni desktop: ci riferiamo alla possibilità di inviare foto e video che possono essere visualizzati una sola volta, una funzionalità inizialmente rimossa circa un anno fa (pare per garantire un più elevato livello di privacy).

Sulle app desktop di WhatsApp torna una funzione

Nelle ultime settimane pare che il team di sviluppatori di questo popolare servizio abbia deciso di ripristinare il supporto per l’invio di foto e video che possono essere visualizzati una volta per tutte le app desktop.

Tale novità riguarda le varie versioni del client di messaggistica, ossia quelle destinate ai dispositivi Windows e macOS, la versione beta per iPad e anche WhatsApp Web: in sostanza, gli sviluppatori hanno deciso di espandere tale funzionalità su tutte le piattaforme.

Al momento la funzionalità per inviare foto e video che possono essere visualizzati una volta dalle app desktop è disponibile per alcuni utenti che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per Windows e per macOS (che da alcune settimane è disponibile su App Store nella versione riprogettata) e di WhatsApp Web e verrà estesa a più utenti nel corso dei prossimi giorni.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete scaricare le ultime release disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica dagli store ufficiali di Microsoft e Apple sfruttando i seguenti link:

