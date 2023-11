L’offerta di Unieuro per il Black Friday volge ormai al termine ma da poco è partito il Gran Finale con un extra sconto del 24% su una selezione di prodotti davvero ampia. Come spiegato si tratta di uno sconto aggiuntivo che viene applicato solo una volta che il prodotto è stato inserito nel carrello quindi non è direttamente visibile nelle pagine del prodotto.

Tra le migliaia di articoli in promozione ci sono anche numerose e-bike, per tutti i gusti e tutte le tasche. Trovate city bike per muovervi in città in tutta tranquillità, ma anche mountain bike per qualche escursione fuori porta o bici pieghevoli che potete comodamente portare anche sui mezzi pubblici o nel bagagliaio della vostra auto.

Il periodo potrebbe non sembrare dei migliori, visto che le temperature stanno scendendo e l’inverno si avvicina, ma è proprio in questo periodo che potete trovare le offerte migliori, quando la richiesta cala e con essa anche i prezzi. Acquistando adesso la vostra nuova bici a pedalata assistita risparmierete in maniera consistente e l’avrete già pronta non appena la stagione sarà più accomodante. Anche se sono proprio queste le giornate migliori per pedalare, ovviamente vestiti di tutto punto e con un casco ben allacciato in testa. Niente caldo soffocante, poco sudore e soprattutto vi ritroverete pieni di energia per affrontare al meglio il resto della giornata.

Vediamo allora quali sono le migliori e-bike in offerta nel Gran Finale del Black Friday Bello Bello di Unieuro.

Le migliori e-bike in offerta

In questa selezione troverete sia e-bike con il motore centrale che modelli con motore posteriore, con o senza parafanghi o portapacchi per caricare la spesa. Tutte le bici che abbiamo selezionato sono ovviamente dotate di motore da 250 watt, omologate quindi per circolare senza alcuna limitazione sulle strade pubbliche italiane, che funziona fino alla velocità di 25Km/h a patto che l’utente pedali. Niente acceleratori quindi, vietati dal codice italiano.

Ricordate che i prezzi indicati non sono visibili direttamente nella scheda di ciascun prodotto, in quanto lo sconto del 24% viene applicato solo una volta che avrete inserito la bici nel carrello. A quel punto troverete il prezzo finale, che come ricordiamo è valido solo per acquisti con consegna a domicilio, non è possibile quindi il ritiro presso il punto vendita più vicino.

