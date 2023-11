Come può la tecnologia diventare opera d’arte? La risposta è GRID, una compagnia che ha saputo prendere prodotti tecnologici destinati alla discarica, smontarli completamente, pulirli e metterli in una cornice, così da poterli esporre in casa, trasformandoli di fatto in opere d’arte da avere sempre sotto gli occhi.

In passato vi abbiamo già parlato di questi piccoli capolavori, parlandovi di GRID Google Pixel o di T-Mobile G1, due pietre miliari nella storia di Android. L’offerta di GRID è in realtà partita con le prime generazioni di iPhone e nel tempo si è evoluta aggiungendo console da gioco, smartphone Android, smartwatch, CPU e notebook.

Una vera tentazione per i collezionisti, in particolare per gli amanti di iPhone, che hanno quindi l’occasione di avere ogni modello commercializzato smontato, ripulito e incorniciato, con una base nella quale sono riportate le informazioni relative al modello e a ogni singolo componente. Mancano solamente le batterie, che non vengono inserite per motivi di sicurezza e nella maggior parte dei casi sostituite con dei simulacri in plastica.

Il Black Friday di GRID

In occasione del Black Friday, GRID ha lanciato una campagna promozionale, valida da oggi e fino al 28 novembre, con sconti che raggiungono il 50% rispetto al prezzo di listino. Il massimo dello sconto si può ottenere su GRID Silicon Wafer, dei blocchi in acrilico al cui interno sono inseriti Apple A7 e Apple A10, ma su tutti i prodotti è possibile avere un risparmio minimo del 15% utilizzando il codice BF15. Vediamo insieme alcuni dei prodotti disponibili:

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili fino al 28 novembre sul sito ufficiale ma utilizzando il link sottostante potete accedere all’elenco completo che al momento conta ben 84 prodotti, numero in costante espansione.

Fino al 50% di sconto nel Black Friday GRID