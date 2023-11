Nella giornata di oggi, 21 novembre 2023, Insta360 ha annunciato due nuove action cam, videocamere grandangolari all’avanguardia e di fascia alta dotate di varie chicche. Come si può intuire già dal titolo, Insta360 Ace Pro è stata progettata in collaborazione con Leica ed è in grado di registrare video in 8K, la prima volta per una action cam del produttore, particolarità assenti su Insta360 Ace, modello più economico ma altrettanto valido, che condivide con quest’ultima molte altre specifiche hardware e funzioni software, compreso lo schermo orientabile.

Caratteristiche tecniche e funzioni di Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro

Specifiche e funzioni

Fra le due versioni ci sono differenze sostanziali, già a partire dal sensore, da 1/1,3″ con apertura f/2.6 su Insta360 Ace Pro (per video fino a 8K a 24 fps, e 4K a 120 fps; foto da 48 megapixel), più piccolo su Insta360 Ace, che monta un sensore da 1/2″ con apertura f/2.4 (video fino a 6K a 30 fps, e 4K a 60 fps; foto da 48 megapixel).

La più pregiata è progettata in collaborazione con Leica, azienda di riferimento nell’industria ottica e nella produzione di macchine e dispositivi per la fotografia, si ricarica dallo 0 all’80% in appena 22 minuti (46 per la ricarica completa), integra il sistema Active HDR per riprese più fedeli di giorno e uno schermo touchscreen orientabile da 2,4″ (ruota di 180°), un’altra sua peculiarità che agevola la gestione delle registrazioni video in vari casi, i vlog ad esempio, presente anche sulla versione Ace.

Da segnalare anche Clarity Zoom, che assicura ingrandimenti 2x senza perdite di qualità, i controlli gestuali per scattare foto o avviare e interrompere le riprese, la funzione per annullare subito la registrazione cancellandola dalla memoria, o Live Snapshot, per continuare a girare video mentre si sta scattando una foto.

Condividono tutto il resto Insta360 Ace e Ace Pro, action cam equipaggiate con un chip IA da 5 nm per la modalità PureVideo, che combina la riduzione del rumore, una migliore gamma dinamica e luminosità per garantire video di qualità e ben stabilizzati anche di notte o in scarse condizioni di illuminazione. Utile anche l’assistente IA per automatizzare alcune funzioni di modifica e proporre alcuni esempi di personalizzazione, l’integrazione con i dispositivi Garmin e con Apple Watch per sovrapporre ai video alcuni dati (velocità, GPS, e altro), Wrap IA per aggiungere effetti dinamici ai video e i tanti strumenti di editing inclusi nell’app Insta360.

Per il resto, Insta360 Ace e Ace Pro possono registrare video sott’acqua fino alla profondità di 10 metri (60 con la custodia subacquea), supportano le codifiche video H.265 e H.264, audio a 48 kHz, 16 bit e AAC, la connettività Bluetooth BLE 5.2 e Wi-Fi dual band 802.11 a/b/g/n/ac, integrano un giroscopio a 6 assi e batteria da 1700 e 1650 mAh, in ordine che, a dire del produttore, garantisce un’autonomia di 100 minuti (in un ambiente di laboratorio di 25° C con l’assistente IA disattivato, registrando a 4K a 30fps in modalità Active HDR video).

Prezzi e disponibilità di Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro

Insta360 Ace costa 409,99 euro di listino, 479,99 euro Insta360 Ace Pro, prezzi relativi all’action cam standalone, cioè con solo la dotazione standard (una batteria, un supporto standard e uno adesivo, oltre al cavo USB C). Si possono acquistare direttamente su Amazon o sul sito web del produttore dove, oltre a ricevere in omaggio una maglietta Insta360, è possibile scegliere fra tanti altri kit (moto, ciclismo, splash, inverno, eccetera).

