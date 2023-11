In occasione del Black Friday anche DAZN ha lanciato alcune promozioni che permettono di acquistare una carta prepagata con il piano standard scontata di 20 euro, mentre sul sito ufficiale è possibile acquistare alcune carte prepagate digitali per attivare l’abbonamento da 1, 3 o 6 mesi.

Il piano DAZN Standard permette di accedere ad un’ampia gamma di contenuti sportivi, come la Serie A TIM, l’UEFA Europa League o la Conference League. La carta prepagata interessata dalla promozione è acquistabile direttamente su Amazon fino ad esaurimento scorte e sarà inviata via mail o SMS, cogliendo anche l’occasione per fare un regalo di Natale anticipato per qualcuno.

Le offerte di DAZN per il Black Friday

La carta prepagata viene venduta al prezzo di 79,90 euro anziché 99 euro, con uno sconto effettivo di 20 euro e vi permette di accedere a tre mesi di DAZN Standard. Per acquistarla basta dirigersi su Amazon al link più in basso e scegliere se ricevere il codice di attivazione via e-mail o SMS.

Basterà quindi inserire l’indirizzo mail del destinatario (o il numero di telefono per l’SMS), un messaggio e il proprio nome. In aggiunta è possibile anche selezionare la data di spedizione in modo che il destinatario possa ricevere il regalo in un giorno specifico, entro un anno dall’acquisto, o lasciare le impostazioni di default per ricevere il codice di attivazione subito dopo il pagamento.

Lo sconto verrà applicato al momento del checkout, mentre la promozione è disponibile fino ad esaurimento scorte.

Acquista 3 mesi di DAZN Standard a 79,90 euro

In occasione del Natale DAZN offre anche la possibilità di acquistare delle gift card per attivare 1, 3 o 6 mesi di abbonamento al piano standard, con alcuni sconti rispetto all’acquisto singolo mensile:

1 mese di DAZN Standard a 39,99 euro

3 mesi di DAZN Standard a 99,99 euro

6 mesi di DAZN Standard a 159 euro (se acquistata entro il 31 dicembre)

Anche in questo caso vi basterà dirigervi sul sito ufficiale al link qui sotto, inserire il vostro nome, l’indirizzo mail del destinatario e un breve messaggio di auguri e selezionare l’offerta che desiderate.

Acquista le carte prepagate DAZN Standard

