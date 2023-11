C’è tempo fino al prossimo 28 di novembre per sfruttare le offerte del Black Friday del Samsung Shop. Lo store della casa coreana garantisce uno sconto fino al 50% su tantissimi prodotti aggiungendo anche uno sconto extra del 5% ottenibile, semplicemente, effettuando l’accesso con il proprio Samsung Account. Le opportunità per un acquisto a prezzo scontato sono diverse. Vediamo i dettagli completi.

Parte il Black Friday del Samsung Shop

Il Samsung Shop lancia nuove offerte per il Black Friday che resteranno accessibili fino alle 9 del prossimo 28 di novembre. I prodotti in offerta sono scontati fino al 50% e c’è uno sconto extra del 5% ottenibile semplicemente effettuando l’accesso con il proprio Samsung Account.

Da notare, inoltre, che è possibile, direttamente online, richiedere il finanziamento a tasso zero, con prima rata a gennaio 2024. In alternativa, c’è il sempre valido pagamento in 3 rate senza interessi, effettuabile con PayPal oppure con Klarna, senza nessun tempo di attesa o costo aggiuntivo.

Le offerte coprono tutta la gamma di prodotti Samsung. Facciamo alcuni esempi per evidenziare la convenienza delle promozioni:

Da notare che è possibile trovare anche diversi Smart TV Samsung oltre che diversi monitor Samsung disponibili in offerta. In questo caso, basta utilizzare il codice sconto BF2023 per ottenere fino al 15% di risparmio aggiuntivo. Per individuare le proposte più interessanti è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri tutte le offerte del Black Friday di Samsung <<

Per tutti gli aggiornamenti sulle migliori offerte di questo periodo del Black Friday e Cyber Monday potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.