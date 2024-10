È già tempo di Black Friday per il Samsung Shop. Lo store ufficiale di Samsung, infatti, ha lanciato una serie di nuove promozioni che anticipano di qualche settimana il tradizionale periodo di sconti che caratterizza la seconda parte del mese di novembre. Per gli utenti, quindi, c’è l’occasione giusta per poter acquistare un prodotto Samsung a prezzo ridotto. In particolare, fino al 3 novembre, sono disponibili sconti davvero interessi per i notebook della gamma Samsung.Vediamo i dettagli completi in merito alla promozione in corso sullo store:

Parte il Black Friday del Samsung Shop

La nuova campagna promozionale lanciata dal Samsung Shop si articola in una doppia promo:

una selezione dei prodotti Samsung viene proposta con sconti fino al 40% rispetto al listino (fino all’8 novembre)

viene proposta con rispetto al listino (fino all’8 novembre) è possibile utilizzare il codice SAMSUNGBF per ottenere un extra sconto su alcuni prodotti (fino al 27 novembre)

Per quanto riguarda il codice SAMSUNGBF, che di fatto ci accompagnerà per tutto il periodo del Black Friday, lo sconto varia in base alla tipologia di prodotto e arriva fino al 20% per gli elettrodomestici, fino al 15% per Smart TV, monitor e per la gamma Galaxy S24, fino al 10% per i Galaxy Book, i Watch, le Buds e altri smartphone e tablet Galaxy, e fino al 5% per il Galaxy S24 FE, l’ultimo arrivato dalla famiglia di Samsung.

C’è da fare un’ulteriore precisazione: fino al prossimo 3 novembre, infatti, il codice SAMSUNGBF garantirà uno sconto extra del 25% sui Galaxy Book rendendo ancora più convenienti le offerte in corso e permettendo a tutti gli utenti interessati di poter acquistare uno dei notebook Samsung a prezzo vantaggioso.

Facciamo qualche esempio per chiarire la convenienza della promo:

I prezzi indicati valgono, come detto, fino al prossimo 3 novembre. Ci sono molte altre offerte da considerare. Per un quadro completo in merito è possibile accedere al Samsung Shop tramite il link seguente:

>> Scopri le offerte del Black Friday del Samsung Shop <<

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.