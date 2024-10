A più di un anno di distanza dall’ultimo Pace, arriva sul mercato un nuovo smartwatch sportivo di fascia media: Pace Pro. L’azienda cinese COROS lo ha presentato nella giornata di oggi, 31 ottobre, un dispositivo che, nonostante il nome, è molto diverso dal Pace 3 cui accennavamo: è più completo e tecnologicamente avanzato, come lascia intuire il prezzo.

Brevemente: si tratta di uno sportwatch equipaggiato con uno schermo AMOLED (rappresenta una prima volta per COROS), una batteria che promette una buona autonomia, ha mappe e funzioni di navigazione, GNSS a doppia frequenza e una buona dotazione di funzioni sportive. Per ulteriori dettagli su COROS Pace Pro, seguiteci.

Caratteristiche, design e funzioni di COROS Pace Pro

Specifiche tecniche

COROS Pace Pro è uno sportwatch dotato di uno schermo AMOLED touchscreen da 1,3 pollici di diametro, con risoluzione di 416 x 416 pixel e ben 1500 nit di luminosità di picco. Come anticipato, per COROS è una novità, azienda che come Garmin e altre, ha utilizzato in passato tecnologie diverse per gli schermi come i classici LCD MiP (Memory in Pixel), pannelli molto visibili sotto la luce diretta del sole e meno energivori rispetto agli AMOLED, ma la cui resa effettiva è molto inferiore paragonata a questi ultimi, motivo per il quale ormai si stanno diffondendo sempre di più anche fra gli orologi sportivi.

Schermi a parte, è molto completa la dotazione di sensori di COROS Pace Pro, che monta un cardiofrequenzimetro ottico, pulsossimetro, sensore ECG, bussola 3D, termometro, accelerometro e altimetro barometrico. Stesso discorso vale per i sistemi di geolocalizzazione, con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS con anche il supporto al GNSS in doppia frequenza (qui per saperne di più).

Non mancano inoltre Bluetooth e Wi-Fi per la connettività con lo smartphone, un processore che, secondo COROS, è più veloce del doppio rispetto a quello di Pace 3, e 32 GB di spazio di archiviazione interno per memorizzare attività, percorsi, musica e mappe. COROS Pace Pro monta una batteria che si ricarica completamente in meno di due ore (tramite un particolare adattatore per cavi USB-C) e che, secondo quanto dichiarato dal produttore, promette quanto segue in termini di autonomia (pur senza specificare molto riguardo alle modalità di rilevazione):

20 giorni in modalità smartwatch con tracciamento del sonno e dello stress, 6 ore con la modalità schermo sempre attivo (Always-On Display);

con tracciamento del sonno e dello stress, 6 ore con la modalità schermo sempre attivo (Always-On Display); 38 ore registrando attività sportive all’aperto con tutti i sistemi di localizzazione attivi (13 ore riproducendo della musica), 28 ore con la modalità schermo sempre attivo (11 ore riproducendo della musica);

attività sportive all’aperto con tutti i sistemi di localizzazione attivi (13 ore riproducendo della musica), 28 ore con la modalità schermo sempre attivo (11 ore riproducendo della musica); 31 ore registrando attività sportive all’aperto con tutti i sistemi di localizzazione con attiva la doppia frequenza (12 ore riproducendo della musica), 24 ore con la modalità schermo sempre attivo (10 ore riproducendo della musica).

Design e immagini

Esteticamente parlando, COROS Pace Pro è uno sportwatch molto leggero e dalle dimensioni medie: misura 46 mm di diametro ed è spesso 12,25 mm. Pesa poco, 49 grammi con il cinturino in silicone incluso in confezione (con passo da 22 mm e meccanismo d’aggancio/sgancio Quick Release), 37 grammi senza. A parte il vetro che protegge lo schermo, è completamente in plastica, ragione per la quale è anche molto leggero.

COROS Pace Pro si può gestire tramite touchscreen, ma ha anche due tasti fisici, una sorta di Digital Crown alla Apple Watch e un più classico pulsante fisico, entrambi posti sullo stesso lato destro dell’orologio, che è disponibile in tre colorazioni diverse: in nero, grigio e blu, tutte con cinturini abbinati. Non manca la certificazione di resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 5 atmosfere.

Funzioni software

È uno sportwatch, e come tutti gli sportwatch non ha molte funzioni smart. Abbondano tuttavia quelle per lo sport, sia per tenere traccia degli allenamenti quotidiani sia per ottenere informazioni utili per gestire gli sforzi e i carichi nel breve, nel medio o nel lungo termine. Oltre ai tanti profili sportivi disponibili, COROS Pace Pro è equipaggiato con varie funzionalità specifiche come il Training Status, il Virtual Pacer, il Race Predictor, Group Tracking, i piani di allenamento, le opzioni per gestire i tempi di recupero o quelle per creare allenamenti personalizzati, fra le altre.

Sono presenti anche le mappe e varie funzioni di navigazione con cui seguire i percorsi creati all’interno dell’app COROS, in cui è possibile inoltre approfondire i vari dati e statistiche analizzate dallo smartwatch, comprese quelle per la salute. A tal proposito, COROS Pace Pro monitora lo stress, il sonno, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigenazione del sangue e altri parametri vitali. C’è anche una modalità ECG, seppur priva di funzioni per rilevare la fibrillazione atriale o di altre funzionalità mediche certificate, né dall’agenzia statunitense che regolamenta prodotti alimentari e farmaceutici FDA, né da altri enti omologhi.

Tornando invece alle funzioni smart, permette di vedere le notifiche delle app di smartphone Android e iPhone collegati, di archiviare della musica da ascoltare collegando via Bluetooth delle cuffie, musica memorizzabile solo in formato MP3; niente Spotify o altre app di streaming, per il momento (come segnala DC Raimaker). Ci sono anche alcuni quadranti fra cui scegliere, gli avvisi relativi alle calorie e ad eventi meteorologici, il cronometro, la funzione per ritrovare lo smartphone collegato e poco altro.

Prezzo e disponibilità di COROS Pace Pro

COROS Pace Pro è già acquistabile sul sito di COROS al prezzo di 399 euro, dove è al momento disponibile nella sola colorazione nera; la variante grigia e la blu arriveranno sul mercato rispettivamente a metà e a fine novembre. Prossimamente, come già visto per altri dispositivi dell’azienda, immaginiamo che si potrà comprare anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.