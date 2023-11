Amazon ha ufficializzato il lancio di Map View, una nuova interfaccia utente studiata per il controllo intelligente della casa tramite l’app di Alexa. Questa funzionalità consente agli utenti di creare una mappa digitale della propria abitazione e di posizionare i dispositivi collegati all’assistente vocale in ogni stanza, per avere un controllo più intuitivo e rapido.

Grazie a Map View gli utenti potranno finalmente gestire facilmente i dispositivi collegati ad Alexa senza dover scorrere lunghe liste di nomi generici all’interno dell’applicazione. La nuova interfaccia offre una mappatura delle stanze della propria casa e offre un unico punto di controllo per monitorare lo stato dei dispositivi collegati, verificare quale Amazon Echo sta riproducendo musica, controllare le luci, regolare la temperatura e altro ancora.

Presentato ufficialmente durante l’evento autunnale di Amazon, Map View è al momento disponibile in anteprima soltanto per gli utenti che hanno effettuato la preregistrazione. Charlie French, direttore della divisione smart home della società, ha spiegato che la nuova interfaccia verrà inizialmente lanciata nell’app mobile di Alexa e successivamente sarà integrata nel nuovo controller per la casa intelligente Echo Hub atteso entro la fine di quest’anno.

Come funziona la nuova interfaccia Map View di Alexa

Per funzionare, Map View richiede un dispositivo iOS dotato del sensore LiDAR, ossia tutti i modelli Pro e Pro Max di iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 15, oltre ad iPad Pro di quarta generazione e successivi. Una volta mappata la propria abitazione utilizzando lo scanner LiDAR di iPhone o iPad, gli utenti potranno trascinare e rilasciare i dispositivi nelle rispettive stanze e controllarli direttamente dall’app di Alexa.

Map View è compatibile con la maggior parte dei dispositivi collegati all’assistente vocale di Amazon, inclusi luci, smart plug, termostati e telecamere. Dalla mappa sarà possibile regolare velocemente la luminosità delle luci, accenderle o spegnerle, regolare i termostati, aumentare il volume degli Echo e visualizzare le immagini in tempo reale delle telecamere collegate. Inoltre, è possibile accendere o spegnere contemporaneamente tutti i dispositivi presenti all’interno di una singola stanza.

La configurazione della mappa richiede circa un minuto per ogni stanza e un minuto ogni 10 dispositivi. Non è necessario scannerizzare l’intera abitazione, dando priorità solamente alle stanze in cui sono installati dei dispositivi collegati ad Alexa.

L’idea di mappare la propria abitazione privata potrebbe destare delle preoccupazioni sulla privacy, ma French assicura che tutti i dati sono crittografati e conservati in modo sicuro nel cloud di Amazon, grazie a particolari misure di sicurezza implementate al fine di proteggere le informazioni degli utenti.

Come già detto, Map View è al momento disponibile in anteprima per gli utenti che avevano registrato il proprio interesse. Nelle prossime settimane Amazon riaprirà la possibilità di registrarsi e provare in anteprima la nuova interfaccia, che comunque verrà rilasciata sull’app di Alexa in versione definitiva entro la fine di quest’anno.

