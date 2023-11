Il Black Friday è dietro l’angolo ma su Amazon le offerte sono all’ordine del giorno e corrono veloci, spesso anche troppo. In queste ore sono molti i prodotti in sconto nel catalogo informatica e componenti per PC , tra questi oggi vi vogliamo segnalare tre monitor con prezzi davvero ottimi e caratteristiche che possono soddisfare diverse tipologie di utenza.

Si parte con un monitor da gioco super scontato targato ASUS, il TUF Gaming VG249Q1A da 165 Hz e due modelli MSI della serie PRO, MSI PRO MP273A ed MSI PRO MP242C.

Tre monitor di qualità in offerta a ottimi prezzi

Iniziamo proprio con l’ASUS TUF Gaming VG249Q1A, un monitor da gaming davvero niente male equipaggiato con pannello IPS da 23,8″ Full-HD 1080P e caratterizzato da una frequenza di aggiornamento a 165 Hz con tempo di risposta MPRT di 1 ms; il display ASUS supporta Extreme Low Motion Blur e Shadow Boost, senza dimenticare l’Adaptive Sync (FreeSync) per la sincronizzazione con la scheda grafica. A bordo troviamo tutte le tecnologie proprietarie hardware e software del produttore taiwanese destinate ai monitor gaming ad alte prestazioni, compresi due altoparlanti e stand regolabile.

Solitamente l’ASUS TUF Gaming VG249Q1A costa 229 euro di listino ma oggi è in promozione con uno sconto del 38%, ossia 142,58 euro (vedi offerta).



Passiamo poi ai due monitor MSI collocati nella serie PRO che, come facilmente suggerisce la sigla, sono pensati per i professionisti e più in generale per chi lavora col monitor/PC in ufficio o a casa. Il primo modello, MSI PRO MP242C, può rappresentare una buona scelta anche per l’utente medio che non ha particolari pretese e cerca un monitor che possa fare un po’ di tutto, soprattutto considerando il prezzo davvero contenuto (che ora vedremo). Questo monitor è equipaggiato con un pannello curvo VA da 1500R e offre una risoluzione FHD a una frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Niente di particolarmente avanzato, ma comunque un buon monitor certificato TÜV, con un ottimo rapporto di contrasto (3000:1), supporto VESA e un reparto audio completo.

MSI PRO MP242C è in offerta su Amazon al prezzo più basso a 99,99 euro (vedi offerta).

Chiudiamo con il fratello maggiore, MSI PRO MP273A, che abbandona il pannello curvo in favore di un IPS piatto da 27″ (sempre FHD 1080P), ma con un refresh che arriva a 100 Hz. Trattandosi di un IPS non ci meravigliamo del tempo di risposta GtG a 4 millisecondi, mentre l’MPRT che scende a 1 millisecondo lascia spazio alla fruizione di qualche gioco senza particolari pretese. Questo modello riprende tutte le caratteristiche della linea MSI PRO viste sopra, compresa la tecnologia Less Blue Light PRO ed Eye s Ergo; lo stand è regolabile e non manca il supporto VESA, così come una dotazione completa di porte (senza dimenticare gli altoparlanti da 2 watt).

MSI PRO MP273A attualmente è al prezzo più basso su Amazon a 129 euro (vedi offerta).

