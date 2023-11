MSI gioca d’anticipo e svela la nuova generazione di monitor gaming ad alte prestazioni che arriverà sul mercato a inizio 2024, prodotti che stando a quanto dichiara l’azienda debutteranno già al prossimo CES di Las Vegas (inizio gennaio). Parliamo di una gamma di monitor dotati di pannello QD-OLED di ultima generazione che il produttore taiwanese proporrà in sei modelli con diagonale da 27 a 49 pollici, risoluzione sino a 4K e frequenze di aggiornamento che arrivano a 360 Hz.

Tutti i monitor supportano MSI OLED Care 2.0 per garantire una maggiore protezione dello schermo e ridurre il rischio di danni al pannello OLED durante l’uso prolungato; rimanendo in tema viene enfatizzato anche il nuovo design senza ventola di raffreddamento, sostituita da un sistema proprietario grafene che consente una dispersione del calore efficiente e soprattutto silenziosa.

I nuovi monitor gaming di MSI puntano su prestazioni e fedeltà cromatica

La nuova linea di monitor gaming targata MSI mira a soddisfare un’ampia fascia dell’utenza gaming, non solo per le prestazioni offerte, ma anche per resa cromatica e design. Partiamo dal top di gamma, l’MSI MPG 491CQP QD-OLED, display con diagonale da 49 pollici equipaggiato con un pannello QD-OLED curvo da 1800R; la risoluzione arriva a 5120 x 1440 pixel (DQHD) con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e tempo di risposta GtG a 0,03 ms. Le stesse caratteristiche le ritroviamo più o meno sul fratello minore MAG 341CQP QD-OLED, “ridimensionato” a 34 pollici con una risoluzione UWQHD, ossia 3440 x 1440 pixel. Anche in questo caso il pannello ha una curvatura 1800R con refresh a 144 Hz e tempo di risposta a 0,03 ms, mentre al pari dell’MPG 491CQP QD-OLED sono presenti le certificazioni VESA ClearMR 9000 e DisplayHDR True Black 400. Entrambi i modelli supportano MSI OLED Care 2.0 per ridurre il burn-in, senza dimenticare l’integrazione di MSI Gaming Intelligence (G.I.) gestita dall’AI e altre funzionalità come Smart Crosshair, Night Vision AI, Optix Scope.

Passando ai monitor piatti invece, i modelli sono quattro con diagonale da 27 a 32 pollici, due sono inseriti nella serie MSI MPG e due nella più economica MSI MAG. Oltre al pannello QD-OLED citato sopra, le specifiche tecniche di base sono molto simili, così come del resto suggeriscono le sigle: MPG 321URX QD-OLED, MPG 271QRX QD-OLED, MAG 321UPX QD-OLED e MAG 271QPX QD-OLED. I due modelli da 32 pollici utilizzano un pannello UHD 4K da 240 Hz con tempo di risposta a 0,03 millisecondi, mentre passando ai display 2K da 27 pollici il refresh sale sino a 360 Hz (ottimo per gli eSports), mantenendo gli stessi parametri GtG (0,03 ms). A bordo non manca MSI OLED Care 2.0 e tutte le ottimizzazioni proprietarie di MSI, compreso MSI Gaming Intelligence, Modalità Console e una porta USB-C con Display-Port e ricarica per i dispositivi sino a 90 watt. Segnaliamo infine che tutti i nuovi monitor QD-OLED di MSI saranno ottimizzati sia per PC che per console, offrendo per queste ultime connettività HDMI 2.1 con supporto VRR e ALLM.

Disponibilità, modelli e possibili prezzi

Come anticipato in apertura, i nuovi monitor MSI debutteranno a inizio gennaio al CES di Las Vegas; al momento l’azienda non ha dato indicazioni per effettiva disponibilità e prezzi che, inutile quasi dirlo, non saranno sicuramente collocati nella fascia media (se non altro per la tipologia di pannello usato). Volendo fare qualche ipotesi per i due modelli curvi, attualmente MSI vende il suo MEG 342C QD OLED a 1.500/1.600 euro, prezzo che dovrebbe più o meno mantenere per la nuova variante da 34 pollici, mentre il top di gamma MPG 491CQP QD-OLED potrebbe sicuramente superare quota 2.000 euro. Rimanendo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di MSI, facciamo un riepilogo dei modelli svelati oggi:

MPG 491CQP QD-OLED:

Risoluzione DQHD 5120×1440 pixel

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

MAG 341CQP QD-OLED:

Risoluzione UWQHD 3440×1440 pixel

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

MPG 321URX QD-OLED e MAG 321UPX QD-OLED:

Risoluzione UHD 4K 3840×2160 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

MPG 271QRX QD-OLED e MAG 271QPX QD-OLED:

Risoluzione WQHD 2K 2560×1440 pixel

Frequenza di aggiornamento 360 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

Potrebbe interessarti anche Migliori monitor di Novembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica, Come scegliere la scheda video nel 2023: la guida pratica, Recensione KTC M27T20: un monitor Mini-LED a 165 Hz che vale tutto il suo prezzo e Monitor Gaming MSI G2412 24″ 170 Hz in offerta a 187 euro su Amazon