Dopo aver operato per molto tempo nel settore della dissipazione, dei case e degli alimentatori per PC, anche Thermaltake da qualche anno ha ceduto al mondo della componentistica e dei PC gaming, in continua espansione e con un giro d’affari che tutti conosciamo. In quest’ottica arrivano quindi anche i primi monitor da gioco del produttore taiwanese, per la precisione i due modelli TGM-I27FQ e TGM-V32CQ, decisamente interessanti e con caratteristiche tali da poter garantire un buon rapporto prestazioni/prezzo.

I monitor gaming Thermaltake puntano al gaming QHD ad alto refresh-rate

Come facilmente si intuisce dal titolo, Thermaltake entra nel mercato dei monitor da gioco senza strafare, ma proponendo allo stesso tempo due prodotti che per il segmento PC gaming possono essere definiti equilibrati, soprattutto considerata la potenza di calcolo e le prestazioni delle schede grafiche di ultima generazione (anche di fascia media). Ma andiamo nel dettaglio con il primo dei due monitor, il Thermaltake TGM-I27FQ, display con diagonale da 27 pollici equipaggiato con un pannello Fast IPS da 2560×1440 pixel; la tecnologia dietro questo monitor garantisce tempi di risposta GtG di 1 ms abbinati a una frequenza di aggiornamento a 165 Hz, senza sacrificare la qualità dell’immagine grazie a una copertura pari al 95% dello spazio colore DCI-P3.

A bordo troviamo anche il supporto VRR che garantisce compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, mentre il resto delle caratteristiche prevede una luminosità di 400 nit, tecnologie flicker-free e ultra-low blue light e un supporto ergonomico che permette regolazioni in altezza, rotazione e inclinazione. Il Thermaltake TGM-V32CQ cambia invece rotta e abbraccia il filone dei monitor curvi, pensati in sostanza per chi cerca un’esperienza immersiva nel gioco. In questo caso siamo di fronte a un pannello di tipo VA, la diagonale è di 32 pollici sempre con risoluzione QHD; il refresh arriva a 170 Hz mentre per il tempo di risposta l’azienda fornisce il dato relativo all’MPRT, indicato sempre in 1 ms. La resa cromatica è leggermente inferiore al modello da 27 pollici (copertura DCi-P3 90%) mentre rimangono inalterati i valori di luminosità (il contrasto è superiore ai pannelli IPS) e le tecnologie mirate a salvaguardare la vista dell’utente.

Caratteristiche tecniche Thermaltake TGM-I27FQ

Dimensioni dello schermo: 27″ 16:9

Tipo di pannello: Fast IPS

Risoluzione: QHD 2560X1440 pixel

Gamma di colori: DCI-P3 95%

Luminosità di picco: 400 nit

Frequenza di aggiornamento: 165 Hz

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Rapporto di contrasto: 1.000:1

Angoli di visione: 178°/178°

Supporto VRR, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Tecnologie: Flicker-free e Ultra-Low Blue Light

Porte: 2x HDMI 2.0x, DP 1.4, USB Type-C (PD 15W), 2x USB-A

Jack audio per cuffie

Illuminazione RGB

Stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Supporto VESA 75×75

Caratteristiche tecniche Thermaltake TGM-V32CQ

Dimensioni dello schermo: 32″ 16:9

Tipo di pannello: VA

Risoluzione: QHD 2560X1440 pixel

Gamma di colori: DCI-P3 90%

Luminosità di picco: 400 nit

Frequenza di aggiornamento: 170 Hz

Tempo di risposta: 1 ms MPRT, GtG 4 ms

Rapporto di contrasto: 3.000:1

Angoli di visione: 178°/178°

Supporto VRR, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Tecnologie: Flicker-free e Ultra-Low Blue Light

Porte: 2x HDMI 2.0, DP 1.4×1

Jack audio per cuffie

Illuminazione RGB

Stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Supporto VESA 75×75

Prezzi e disponibilità

Disponibili per il momento sui mercati asiatici e statunitensi, i nuovi monitor targati Thermaltake dovrebbero arrivare presto anche in Europa e in Italia, pensiamo presso rivenditori di rilievo come Amazon. Riguardo i prezzi attuali (vedi USA) possiamo definirli nella media per le caratteristiche offerte; il Thermaltake TGM-I27FQ costa 339,99 dollari, mentre il TGM-V32CQ con display curvo scende a 309,99 dollari.

