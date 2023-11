Il Black Friday di Xiaomi partirà il prossimo 17 di novembre ma lo store della casa cinese gioca d’anticipo lanciando le offerte Road to Xiaomi Black Friday. A partire da oggi e fino al prossimo 16 di novembre, tramite lo store sarà possibile accedere a decine e decine di sconti su tutti i principali prodotti di Xiaomi. Non ci sono solo smartphone in offerta.

Il Black Friday (in anticipo) dello store Xiaomi, infatti, riguarda anche cuffie true wireless, prodotti per la smart home, Smart TV e molto altro. C’è anche un bonus extra: per gli acquisti di importo superiore a 99 euro si otterrà uno sconto aggiuntivo. Vediamo i dettagli completi.

C’è già aria di Black Friday sullo store Xiaomi

Le offerte Road to Xiaomi Black Friday ci offrono l’opportunità di risparmiare già oggi, senza dover attendere il prossimo Black Friday al via il 17 di novembre. A partire da questa settimana, infatti, ci sono diversi prodotti in sconto sullo store Xiaomi con offerte “in anticipo” che possono rappresenta giusta per l’acquisto di uno dei prodotti della gamma Xiaomi a prezzo ridotto. Non ci sono solo smartphone ma anche cuffie, Smart TV, prodotti Smart Home e molto altro ancora.

In più, Xiaomi garantisce uno sconto extra:

per ordini superiori a 99 euro viene applicato al carrello uno sconto extra di 10 euro

per ordini superiori a 199 euro viene applicato al carrello uno sconto extra di 30 euro

per ordini superiori a 299 euro viene applicato al carrello uno sconto extra di 50 euro

Per raggiungere le soglie necessarie a far scattare lo sconto, inoltre, è possibile aggiungere al carrello più prodotti. Ricordiamo, inoltre, che la spedizione è gratuita per ordini superiori a 69 euro. Per il pagamento è possibile optare per le 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento Findomestic, in 12 o 24 rate, disponibile per alcuni prodotti selezionati.

Per scoprire le offerte in corso basta seguire il link qui di sotto.

