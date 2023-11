Continuiamo a seguire con curiosità le indiscrezioni che si susseguono in Rete sulla tanto attesa prima auto elettrica che Xiaomi sta realizzando e che potrebbe essere lanciata già nel corso del prossimo anno.

Pare che l’auto elettrica di prima generazione del colosso cinese abbia raggiunto una fase di pre-produzione, nella quale vengono realizzati circa 50 prototipi a settimana e si prevede che il prossimo passo sarà la certificazione del MIIT, che potrebbe essere completata entro la fine del 2023.

Nuove immagini della prima auto elettrica di Xiaomi

Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete anche alcune immagini che mostrano quella che dovrebbe essere la carrozzeria di nuovi prototipi di Modena o MS11 (i nomi in codice dell’auto elettrica di Xiaomi).

Nonostante il rivestimento esterno usato per mimetizzare la carrozzeria, è possibile notare quello che è il design, che ricorda un po’ il look della berlina Tesla Model 3.

Ed ancora, le immagini ci permettono di notare che il veicolo dovrebbe poter contare su una serie di comfort che è normale attendersi da un’auto moderna, come le portiere con maniglia a scomparsa o una porta di ricarica posteriore.

Per quanto riguarda il comparto audio, tali foto mostrano sulle casse il logo di Xiaomi e ciò suggerisce che il produttore potrebbe avere deciso di puntare su una soluzione realizzata internamente piuttosto che affidarsi a partner esterni (come, ad esempio, Harman). Infine, l’ultima foto mostra anche il portabagagli, che sembrerebbe avere una capienza standard.

In sostanza, la prima generazione di auto elettrica di Xiaomi pare essere sulla buona strada per il suo lancio, che è in programma per il prossimo anno.

Sarà interessante scoprire se il veicolo sarà lanciato a livello globale e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, essendo quest’ultimo un aspetto di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si tiene conto della concorrenza e dell’ampia base di utenza ancora decisamente restia ad acquistare un’auto elettrica.