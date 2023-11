Anker ha lanciato le sue prime cuffie “open-ear” Soundcore AeroFit e AeroFit Pro che permettono a chi le indossa di percepire anche l’ambiente circostante quando ascolta musica, podcast, audiolibri e altro.

A differenza delle cuffie intraucolari, le nuove cuffie true wireless Soundcore AeroFit sono posizionate all’ingresso del canale uditivo dell’orecchio in modo che l’ambiente circostante possa ancora essere percepito per evitare situazioni pericolose, come l’utilizzo nel traffico.

Caratteristiche delle cuffie Soundcore AeroFit e AeroFit Pro

Il modello AeroFit adotta driver da 14 mm e vanta fino a 42 ore di autonomia totale, mentre le AeroFit Pro integrano driver da 16,2 mm e offrono fino a 46 ore di utilizzo, inoltre supportano LDAC e audio spaziale.

Entrambi i modelli integrano quattro microfoni e una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la loro l’efficienza e possono essere configurati tramite app, inoltre sono resistenti all’acqua e al sudore di grado IPX5 o IPX7 a seconda del modello.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Soundcore AeroFit e AeroFit Pro

Per il momento le cuffie Soundcore AeroFit sono disponibili negli Stati Uniti al prezzo di 129,99 dollari, mentre il modello Pro costa 169,99 dollari, ma prossimamente dovrebbero approdare anche in altri mercati.

