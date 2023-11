I tablet sono degli strumenti diventati sempre più utili in molti ambiti, soprattutto in quelli scolastici dove si rivelano dei validi aiuti, grazie a un costo sempre più competitivo e alle dimensioni contenute rispetto a un notebook. Oggi vi segnaliamo una promozione particolarmente allettante valida su Cafago, store online che spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini in Cina.

Il prezzo che trovate a fine pagina include sia le spese di spedizione che l’IVA: questo significa che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo al momento della ricezione della merce, né dazi doganali né adeguamenti IVA.

Un tablet tuttofare

Il tablet che vi segnaliamo oggi è dotato di uno schermo da ben 10,1 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, sufficientemente ampio quindi per navigare in Rete, giocare, ma anche per fruire di contenuti multimediali, anche in mobilità. Oltre al supporto alle reti WiFi a 2,4 e 5 Ghz, dispone anche di connettività 4G, così da poter utilizzare senza problemi il tablet anche in treno o in quei luoghi dove non è disponibile una rete WiFi.

All’interno troviamo un chipset MediaTek MTK6797 con CPU deca core, affiancato da ben 8GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che può ulteriormente essere espansa con microSD fino a 128 GB. La batteria da ben 7.000 mAh consente di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative e può essere ricaricata tramite il connettore USB Type-C e il carica batterie da 10 watt in confezione.

Troviamo una fotocamera principale da 16 megapixel, una frontale da 8 megapixel, Bluetooth 5.0 per collegare cuffie, altoparlanti e altri accessori, mente il sistema operativo è Android 12, senza particolari personalizzazioni che finirebbero solo per appesantire l’interfaccia.

Potete acquistare il tablet su Cafago a soli 81,99 euro utilizzando il codice ED13218, IVA e spese di spedizione inclusi. Potete inoltre aggiungere una cover multifunzione, che può essere utilizzata anche come supporto, a soli 9,29 euro, anche in questo caso IVA e spedizione incluse.

