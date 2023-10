Il team di OpenAI sta rilasciando alcune nuove funzionalità per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a ChatGPT Plus, provando così a rendere questo servizio basato sull’intelligenza artificiale ancora più accattivante.

Stando a quanto viene segnalato dagli utenti che hanno iniziato a ricevere tali novità, tra di esse vi sono la possibilità di caricare nuovi tipi di file e lavorare con essi e il supporto multimodale.

Alcune novità in arrivo per ChatGPT

Iniziando dal supporto Multimodale, gli utenti non dovranno più passare da uno strumento all’altro, in quanto ChatGPT consentirà loro di usare tutte le modalità in combinazione.

Una seconda novità è rappresentata dalla possibilità di effettuare l’upload di nuovi formati di file, come ad esempio quelli PDF e ciò significa che gli utenti potranno interagire con essi (estraendo dati, analizzandoli ed esportandoli).

E un esempio pratico di una delle novità introdotte da OpenAI ci viene fornita da Alex Northstar su X con riferimento ad un’immagine, che viene caricata e “lavorata” da ChatGPT con grande semplicità:

New ChatGPT (All Tools) is INCREDIBLE! 🌟 With the new update, you can upload an image and ask to modify it! All in 1 prompt, 30 seconds. Goodbye Photoshop? Thoughts?pic.twitter.com/qjrUARjvdw — Alex Northstar (@NorthstarBrain) October 29, 2023

In sostanza, questa soluzione potrebbe essere usata da tanti come valida alternativa a Photoshop per apportare delle piccole modifiche alle immagini.

Ma nel complesso è evidente che il servizio piano piano sta evolvendo, arricchendosi di funzionalità che possono rivelarsi comode per l’utente medio e ciò non può che rappresentare uno step fondamentale per OpenAI al fine di rendere questo prodotto sempre più popolare.

Ricordiamo che lo scorso mese DS Automobiles, marchio automobilistico francese costola di Citroen e parte del Gruppo Stellantis, ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment delle sue auto.

