Nelle scorse ore DS Automobiles, marchio automobilistico francese costola di Citroen e parte del gruppo Stellantis, ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment delle auto, una nuova funzione in fase di sperimentazione che promette di migliorare le capacità di riconoscimento vocale dell’assistente virtuale dei veicoli.

Si tratta di un sistema basato sull’intelligenza artificiale di SoundHound, società di riconoscimento audio e vocale che sviluppa anche tecnologie di comprensione del linguaggio naturale che, in questo caso, si è avvalsa di ChatGPT API per rendere più versatile e utile il DS IRIS System, il nuovo sistema multimediale delle auto della casa automobilistica francese. Non è disponibile ancora ufficialmente, ma da ieri, 19 ottobre, è possibile richiederne la versione di prova, limitata per ora a 20.000 utenti.

A che serve ChatGPT sulle auto di DS e come attivare il servizio

Per chi non lo sapesse, ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale generativa capace di comprendere il linguaggio naturale (quello con cui parliamo ogni giorno) e di rispondere alle richieste dell’utente come in una normale conversazione fra persone, grazie a una mole di dati su cui è stato addestrato. In questa versione integrata nel sistema di infotainment delle auto di DS Automobiles è abilitato in versione vocale, il che dovrebbe rendere l’assistente virtuale molto più intelligente e utile.

Come funziona e che può fare

La casa automobilistica ha spiegato che può comprendere domande complesse, fornire spiegazioni approfondite e suggerimenti su vari argomenti anche slegati dalle questioni cui siamo abituati a chiedere agli assistenti vocali delle auto: dalla storia alla letteratura, passando per la geografia e altri argomenti. Essendo basato su GPT 3.5, modello di linguaggio che utilizza dati aggiornati fino al 2021, il sistema è piuttosto limitato e non ancora in grado di garantire una certa affidabilità delle informazioni che fornisce; quindi niente informazioni in tempo reale, ultime notizie e suggerimenti basati su eventi recenti.

DS Automobiles spiega che al ChatGPT integrato nel DS IRIS System è possibile anche impartire dei comandi oltre a ottenere delle risposte, ad esempio per impostare la navigazione e raggiungere un luogo che lo stesso chatbot ha consigliato durante una conversazione. Un esempio d’utilizzo? Chiedere al sistema “Ok IRIS, suggeriscimi i posti più belli da vedere durante una visita di una giornata a Roma”.

Requisiti e attivazione del servizio

Per ora si tratta comunque di un progetto, cioè un sistema in fase di sviluppo e per questo motivo limitato alle prime 20.000 sottoscrizioni reputate idonee, aperte a partire da ieri, 19 ottobre e richiedibili entro il prossimo 29 febbraio.

Per partecipare a questo programma pilota è necessario possedere una delle seguenti auto: DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 equipaggiate con il sistema multimediale DS IRIS System, avere attivo il Connected Navigation Pack Plus o, per chi ha acquistato l’auto dopo il mese di luglio 2023, il Connect PLUS Pack. La funzione di intelligenza artificiale di Soundhound basata su ChatGPT API verrà implementata automaticamente con un aggiornamento OTA.

Maggiori informazioni su questo programma pilota, sulle funzionalità presenti nella versione italiana, sulle attivazione degli abbonamenti citati e sugli altri dettagli in proposito sono reperibili nella pagina dedicata al servizio del sito di DS Automobiles.

