I risultati finanziari delineano i contorni di un terzo trimestre negativo per Ford: il colosso statunitense continua a registrare perdite legate alle auto elettriche e adesso rallenta gli investimenti legati al mondo degli EV.

Ford perde 36 mila dollari per ogni EV venduto (Q3 2023)

Ford Motor Company ha reso noti i risultati finanziari del Q3 2023, dai quali si evidenzia una crescita importante delle perdite relative agli EV, che si può in buona misura ricondurre al rallentamento della domanda e alla guerra dei prezzi che la rivale Tesla sta portando avanti ormai dall’inizio dell’anno, mettendo sotto pressione i concorrenti.

Nella fattispecie, Ford ha venduto un totale di 20.962 veicoli elettrici nel terzo trimestre dell’anno, tenendo a distanza di sicurezza General Motors e dovendo ringraziare principalmente il modello Mustang Mach-E: la produzione di quest’ultimo è cresciuta e le sue vendite si sono impennate del 42,5 percento, con un totale di 14.824 unità vendute nel trimestre di riferimento, di cui 5.872 solo nel mese di settembre.

Di contro, le vendite del pick-up elettrico Ford F-150 Lightning sono crollate del 46 percento nello stesso periodo di riferimento anche per via di difficoltà legate alla produzione.

A dispetto dell’aumento complessivo — più 44% su base annua — dei veicoli elettrici consegnati, Ford ha registrato perdite pari a circa 36 mila dollari per ogni EV venduto nel Q3 2023. A detta del produttore, la pressione sui prezzi e sulla redditività della categoria dipende dalla volontà degli acquirenti di non pagare un sovrapprezzo per i veicoli elettrici rispetto a quelli ibridi o termici. Al fine di stimolare la domanda, la casa statunitense ha introdotto anche un programma di incentivi e ha negato un legame tra le difficoltà segnalate e gli scioperi del sindacato auto USA (UAW).

Per quanto riguarda la pressione sui prezzi, di sicuro la concorrenza di Tesla — che su questo fattore sta puntando ormai dall’inizio del 2023 — non ha reso la vita facile a Ford, che contestualmente deve fare fronte agli investimenti necessari per l’elettrificazione della propria gamma e ad una domanda al di sotto delle attese. Alla luce di quanto detto, Ford — che già lo scorso trimestre aveva annunciato la posticipazione dell’ambizioso obiettivo di produrre 600 mila EV all’anno — ha ora deciso di rallentare anche sui previsti investimenti (circa 12 miliardi di dollari) per migliorare la propria capacità produttiva di EV.

Maggiori dettagli sul Q3 2023 di Ford sono disponibili a questo link.

