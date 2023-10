Huawei ha da poco lanciato il notebook MateBook D 14 SE Edition 2024, un aggiornamento del modello MateBook D 14 SE che adotta un processore più potente e offre un nuovo display e altri miglioramenti. Ecco le specifiche, la disponibilità e i prezzi del nuovo prodotto.

Caratteristiche di Huawei MateBook D 14 SE Edition 2024

Il design complessivo del notebook Huawei MateBook D 14 SE Edition 2024 rimane perlopiù invariato, ad eccezione di una piccola sporgenza attorno alla webcam e al microfono.

Sul fronte delle specifiche il nuovo notebook sfoggia un display 16:10 da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e 300 nit di luminosità di picco che è anche certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu.

Le prestazioni sono in mano alla CPU Intel Core i5-13420H di 13a generazione, tuttavia il TDP da 45 W consumerà più energia rispetto al Core i5-1235U con TDP da 15 W che anima il modello precedente.

Un altro upgrade è la quantità di RAM che nel nuovo MateBook D 14 SE è pari a 16 GB che dovrebbero aiutare il notebook a gestire meglio il multitasking e le applicazioni impegnative.

Per il resto il notebook include un’unità SSD da 512 GB, una batteria da 56 Wh che supporta la ricarica a 65 W e varie porte, tra cui HDMI, USB-C e USB-A.

Disponibilità e prezzi di Huawei MateBook D 14 SE Edition 2024

Il nuovo Huawei MateBook D 14 SE Edition 2024 è attualmente disponibile per l’acquisto in Cina a un prezzo corrispondente a circa 555 euro, tuttavia la società non ha ancora annunciato una data di rilascio per i mercati internazionali.

