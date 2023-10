Con un sondaggio effettuato a marzo 2023, Amazon ha scoperto che tra gli inserzionisti che non erano in grado di creare campagne di successo, quasi il 75% ha citato difficoltà nella creazione immagini di marketing accattivanti per i loro prodotti.

A tal fine Amazon Ads ha annunciato il lancio in versione beta di uno strumento per la generazione di immagini basato sull’intelligenza artificiale per permettere anche agli inserzionisti che non possiedono risorse di marketing di produrre immagini migliori dei propri prodotti.

Amazon aiuta gli inserzionisti a creare immagini più accattivanti con l’IA

Ad esempio un tostapane potrebbe passare da uno scialbo sfondo bianco a un contesto più accattivante come un banco della cucina, il tutto senza possedere conoscenze in ambito grafico.

Per ottenere un risultato del genere basta andare nella console degli annunci di Amazon, selezionare il prodotto e cliccare su “Genera” e in pochi secondi l’IA fornirà una serie di immagini coerenti basate sui dettagli del prodotto.

Le immagini potranno quindi essere perfezionate inserendo brevi descrizioni testuali e scegliendo il tema preferito e si potranno generare risultati fino a ottenere quello ideale. Ecco un esempio di come funziona lo strumento attualmente.

Amazon Ads ha iniziato a implementare la generazione di immagini per alcuni inserzionisti selezionati e ne espanderà la disponibilità nel tempo, inoltre il team continuerà a migliorare l’esperienza in base al feedback ricevuto dai clienti.

